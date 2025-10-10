Manovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieri

Una fuga mozzafiato ai 150 orari tra Lugo e dintorni per sfuggire all’alt dei carabinieri. E poi il tentativo di divincolarsi fino a ferire un militare a una mano (prognosi di 4 giorni). Infine all’alcol test è risultato positivo così come al test salivare per marijuana e cannabinoidi. Il protagonista della notte brava - un 25enne di origine moldava residente a Lugo - è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate. E denunciato per guida in stato di ebrezza. Ieri pomeriggio davanti al giudice Piervittorio Farinella e al vpo Simona Bandini, per il 25enne - difeso dall’avvocato Massimo Plaeidi - è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma tre volte la settimana in attesa del processo.

Il controllo che lo ha fatto finire nei guai, è scattato poco dopo l’una della notte tra mercoledì e ieri quando una pattuglia del Radiomobile ha notato fuori da una bocciofila di Massa Lombarda una Mercedes scura con due persone a bordo intenta a esibirsi in vari testacoda sul piazzale. E allora è scattato l’alt: ma la vettura si è dileguata lungo via Dini e Salvalai in pieno centro ai 100 all’ora. Per fortuna a quell’ora non c’era gente per strada: e così è partito l’inseguimento. La fuga è proseguita verso Voltana attraverso i centri abitati di Cà di Lugo, San Lorenzo e Belricetto toccando i 150 orari.

A quel punto, vista la gravità della situazione, in ausilio è intervenuta pure una seconda pattuglia dell’Arma. La Mercedes intanto aveva imboccato le strade di campagna in zona Passogatto fino a infilarsi per fortuna in una strada chiusa al culmine di un inseguimento protrattosi per 20 minuti e per quasi 16 chilometri anche su vie sterrate e con repentini cambi di direzione: tanto che i tentativi di affiancare il mezzo, si erano rivelati inutili. Una volta vistosi bloccato all’altezza di via Fiumazzo, il fuggiasco ha ingranato la retro fino a giungere alla fine della strada chiusa. A quel punto il 25enne è sceso colpendo con lo sportello un carabiniere e innescando una colluttazione fino a essere bloccato.