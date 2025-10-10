Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaManovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieri
10 ott 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Manovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieri

Manovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieri

Folle fuga di un ubriaco nei centri abitati del Lughese. In manette cittadino moldavo.

Folle fuga di un ubriaco nei centri abitati del Lughese. In manette cittadino moldavo.

Folle fuga di un ubriaco nei centri abitati del Lughese. In manette cittadino moldavo.

Una fuga mozzafiato ai 150 orari tra Lugo e dintorni per sfuggire all’alt dei carabinieri. E poi il tentativo di divincolarsi fino a ferire un militare a una mano (prognosi di 4 giorni). Infine all’alcol test è risultato positivo così come al test salivare per marijuana e cannabinoidi. Il protagonista della notte brava - un 25enne di origine moldava residente a Lugo - è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate. E denunciato per guida in stato di ebrezza. Ieri pomeriggio davanti al giudice Piervittorio Farinella e al vpo Simona Bandini, per il 25enne - difeso dall’avvocato Massimo Plaeidi - è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma tre volte la settimana in attesa del processo.

Il controllo che lo ha fatto finire nei guai, è scattato poco dopo l’una della notte tra mercoledì e ieri quando una pattuglia del Radiomobile ha notato fuori da una bocciofila di Massa Lombarda una Mercedes scura con due persone a bordo intenta a esibirsi in vari testacoda sul piazzale. E allora è scattato l’alt: ma la vettura si è dileguata lungo via Dini e Salvalai in pieno centro ai 100 all’ora. Per fortuna a quell’ora non c’era gente per strada: e così è partito l’inseguimento. La fuga è proseguita verso Voltana attraverso i centri abitati di Cà di Lugo, San Lorenzo e Belricetto toccando i 150 orari.

A quel punto, vista la gravità della situazione, in ausilio è intervenuta pure una seconda pattuglia dell’Arma. La Mercedes intanto aveva imboccato le strade di campagna in zona Passogatto fino a infilarsi per fortuna in una strada chiusa al culmine di un inseguimento protrattosi per 20 minuti e per quasi 16 chilometri anche su vie sterrate e con repentini cambi di direzione: tanto che i tentativi di affiancare il mezzo, si erano rivelati inutili. Una volta vistosi bloccato all’altezza di via Fiumazzo, il fuggiasco ha ingranato la retro fino a giungere alla fine della strada chiusa. A quel punto il 25enne è sceso colpendo con lo sportello un carabiniere e innescando una colluttazione fino a essere bloccato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Fuga di gasCarabinieri