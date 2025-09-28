’Manualetto’, missione compiuta: "Così abbiamo ridato vita a un capannone abbandonato"

Dentro un capannone abbandonato della Darsena - le luci a led, e i muri ricoperti da teloni verdi - si è tenuto venerdì l’incontro con la relatrice dell’Onu Francesca Albanese. Quello che molti dei cittadini che sono accorsi per ascoltarla non sapevano è che stavano entrando in uno degli spazi abbandonati a cui il festival Manualetto ha ridato vita. Nato come scommessa, dalla collaborazione tra lo studio di architetti Denara e l’associazione teatrale Studio Doiz, il festival itinerante, che si conclude oggi, porta nei luoghi abbandonati della città eventi di teatro, musica, dj-set e talk.

Ogni anno, per Manualetto viene creata un’installazione architettonica temporanea: un ponte per collegare i luoghi inaccessibile, un canocchiale che punti su una ex fabbrica abbandonata, delle camere da letto per sentire la Darsena come. "Quest’anno per la prima volta siamo entrati in una struttura che già esisteva, (i capannoni industriali in via Zara 27 dell’ex Ferruzzi Benini, dove venivano stoccate granaglie e concimi, ndr). Non dovendo creare un’installazione da zero, ci è venuta l’idea di utilizzare i teloni verdi appesi ai muri, che richiamano la tecnica cinematografica del green screen per gli effetti speciali. È un invito ad immaginare qualcosa di nuovo per questo luogo: immaginare un luogo è il primo passo per trasformarlo", spiega Nicolò Calandrini, co-fondatore di Denara Studio.

Per realizzare Manualetto, gli spazi di via Zara 27 sono stati ripuliti dalle macerie. Nelle scorse edizioni, Denara e Doiz hanno ‘occupato’ il lato sinistro della Darsena di città e gli spazi esterni del magazzino dell’Autorità Portuale (poi utilizzati anche dal sindaco Alessandro Barattoni per l’avvio della sua campagna elettorale). "La scelta della Darsena è venuta naturalmente perché in quanto quartiere industriale è pieno di luoghi con del potenziale, che sono abbandonati e difficile da rigenerare. Ma potenzialmente Manualetto si potrebbe fare in qualsiasi luogo abbandonato, come l’ex Macello", continua Calandrini.

A curare la programmazione del festival è l’associazione e compagnia teatrale Studio Doiz, il presidente Lorenzo Carpinelli racconta: "Noi partiamo da un concetto: il teatro per essere fatto ha bisogno di una voce e di un corpo. Si può, riuscire a creare teatro dal nulla, in uno spazio pensato per tutt’altro? È una sfida. Cerchiamo di dare spazio ad artisti under 35, come ad esempio la compagnia Ctrl-alt-canc e Niccolò Fettarappa, due voci innovative nel panorama teatrale". Oggi, il festival termina e le porte di via Zara 27 si chiuderanno di nuovo. "Le persone si affezionano al posto e ci chiedono cosa ne sarà del capannone. Ci piacerebbe avere una risposta, ma non è nostro. Da domani inizieremo a pensare alla prossima edizione e comincerà la ricerca di un nuovo spazio da far rivivere", conclude Carpinelli.

