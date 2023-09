Manuel Agnelli vince lo ’StraMei’. Il concerto gratuito l’8 ottobre

Manuel Agnelli premiato al Mei di Faenza. Il celebre cantautore, già frontman degli Afterhours, sarà a Faenza domenica 8 ottobre per un concerto in piazza del Popolo, a partire dalle 19, con ingresso libero. A lui andrà anche il premio StraMei perché "in 30 anni di carriera, Manuel Agnelli è riuscito a portare la musica indipendente italiana nel mondo mainstream, contribuendo a rinnovare diversi aspetti del settore – afferma Giordano Sangiorgi, patron della manifestazione – spaziando dalla composizione musicale alle esibizioni dal vivo, dalla produzione musicale ai festival e ai tour, fino ad approdare al mondo della televisione e del teatro con progetti innovativi. Tutto ciò, senza mai compromettere la propria identità e radici nell’ambito della musica indipendente italiana".

Il Mei, meeting delle etichette indipendenti, si terrà dal 6 all’8 ottobre prossimi: tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, legati tra loro dal tema della ripartenza del settore musicale sul territorio, grazie anche alla speciale iniziativa messa in atto dal Mei. L’edizione 2023 celebrerà la resilienza e la determinazione del popolo romagnolo nel superare le avversità.