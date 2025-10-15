Manuel rientrava da un viaggio. Oggi fiaccolata a Longastrino

Stava rientrando da un viaggio all’estero e a pochi chilometri da casa è avvenuta la tragedia. Manuel Tugnoli è morto lunedì sera a San Biagio di Argenta lungo la Statale Adriatica: l’impatto con un camion è stato senza scampo. Il 28enne era di rientro a casa dall’aeroporto di Verona dove era atterrato dopo una vacanza in Turchia con la sua ragazza che viaggiava accanto a lui. Per la morte di Tugnoli come da prassi verrà aperta un’inchiesta per omicidio stradale. L’intenzione degli inquirenti è quella di disporre autopsia e consulenza cinematica per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente nel quale il giovane ha perso la vita e la compagna è rimasta gravemente ferita.

Tutta la comunità di Longastrino, frazione che si trova tra Ravenna e Ferrara, si è subito stretta alla famiglia del giovane. "Ho sperato fino all’ultimo che non fosse lui, ma con il trascorrere delle ore se ne è avuto purtroppo la conferma – racconta una vicina di casa –. Il solo pensiero dello strazio che sta provando sua madre mi lascia senza fiato. Come tutta questa piccola comunità, dove bene o male tutti ci conosciamo, mi stringo forte a lei e ai famigliari". Manuel, che aveva 28 anni, era figlio unico e che anni fa aveva perso il padre colpito da un malore mentre era in auto, risiedeva con la madre Roberta in via Gramsci, nella parte alfonsinese del paese (l’altra parte rientra nel territorio comunale di Argenta). Dopo gli studi aveva svolto l’attività di elettricista e tecnico impiantista presso un’azienda dello zio che aveva sede a San Biagio. Sempre nella frazione argentana dove l’altro pomeriggio si è consumata la tragedia, aveva pure lavorato per un’azienda leader nazionale nel campo della raccolta e commercio all’ingrosso di patate e cipolle, mentre nella vicina Argenta aveva lavorato in una fabbrica di lavorazione dei pomodori.

Negli ultimi tempi prestava invece servizio come tecnico impiantista all’Unigrà nel conselicese, dove, come era avvenuto nelle altre aziende, era stimato ed apprezzato dai colleghi. In queste ore sono innumerevoli le testimonianze di cordoglio e di affetto pervenute alla madre e ai famigliari del 28enne, sia direttamente che attraverso i social. "Esprimiamo le più sentite condoglianze – recita un post dell’associazione ‘Volontariato Longastrinese’ – per il grave lutto che ha colpito ancora una volta la nostra comunità. Ci stringiamo nel dolore alla mamma e alla nonna di Manuel". La data in cui si svolgeranno i funerali non è stata ancora fissata. La salma si trova presso la Medicina Legale di Ferrara. La ragazza che sedeva al fianco di Manuel, rimasta gravemente ferita nello schianto contro il tir, è stata trasportata all’ospedale di Cona.

Oggi, per ricordare Manuel e le vittime degli incidenti è stata organizzata anche una fiaccolata. "In merito agli ultimi eventi luttuosi che hanno colpito la nostra comunità, su sollecitazione dei cittadini longastrinesi e in collaborazione con le Consulte locali, il 15 ottobre si organizza un corteo a ricordo delle vittime della strada. Con questa manifestazione si vuole affermare la vicinanza del paese ai famigliari dei ragazzi defunti. Il ritrovo sarà alle 20 in piazza Berlinguer. Il corteo proseguirà su via Brodolini, via Bassa, via Macrelli per poi far ritorno sulla Piazza Berlinguer".

lu.sca.