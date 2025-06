Manutenzione al passaggio a livello. Massa, stop circolazione lungo la S. Vitale

A partire dalla mezzanotte di domani, domenica 22 giugno e fino alle 18 di lunedì 23 giugno per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per rinnovamento e risanamento del binario in corrispondenza del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Lugo-Lavezzola che interseca la S.P. n. 253R San Vitale in località Massa Lombarda - è prevista l’interruzione temporanea della circolazione lungo un tratto della ‘San Vitale’ nel tratto tra il km 43+280 e il km 43+826, nel comune di Massa Lombarda.

Sono previste le seguenti modifiche al traffico: tutti i veicoli provenienti da Bologna lungo la San Vitale e diretti a Lugo / Ravenna devieranno sulla S.P. n. 12 Santa Lucia, proseguiranno sulla S.P. n. 54 Lughese, quindi svolteranno sulla S.P. n. 21 Delle Ripe / Bagnara proseguendo fino alla S.P. n. 36 Pedergnano, per giungere sulla S.P. n. 253R San Vitale e lungo la stessa fino a Lugo; tutti i veicoli provenienti da Ravenna / Lugo lungo la San Vitale e diretti a Bologna seguiranno il percorso inverso. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.

lu.sca.