Manutenzione al ponte sul fiume Savio

Dalle 8 alle 18 di oggi, lunedì 14 e di domani, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R ’Di Cervia’, in corrispondenza del ponte sul fiume Savio posto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia (frazione del Comune di Cervia), il regime di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Tale disposizione è finalizzata al montaggio, in sicurezza, di un sistema di ponteggio idoneo e necessario alla esecuzione, nelle prossime settimane, delle lavorazioni di consolidamento e rinforzo strutturale della pila centrale del ponte.