Manutenzione alvei, vanno eliminati i vincoli ambientali

Si è tenuto venerdì pomeriggio a Bologna, presso la sede della Giunta, un incontro tra i Comitati Riuniti Emilia Romagna Frane e Alluvione 2023, di cui come comitato ’Noi ci siamo’ facciamo parte e alcuni membri della giunta. Riportiamo che il presidente Bonaccini ci ha informati che è prevista l’emanazione di due ordinanze, una per le imprese e una per le famiglie, rispettivamente di 40.000 € suddivisa in due tranche del 50% per il mondo produttivo e di 20.000€ per le famiglie suddivise allo stesso modo. I tempi indicati sono che, una volta licenziata l’ordinanza, occorreranno almeno 15 giorni per il passaggio alla Corte dei Conti e tra le due arriverà prima quella delle imprese. Ci è stato anche confermato, ahinoi, che al momento per quanto riguarda i rimborsi che saranno coperti dalle perizie, non è previsto rimborso per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Ha chiesto di poter intervenire il Dr. Claudio Miccoli, ex Dirigente del servizio difesa suolo presso la Regione, nonché membro del nostro comitato, visto che la zona di Ravenna non era stata fino a quel momento rappresentata, richiesta contestata solo da uno dei coordinatore dei Comitati Riuniti ma non dal Presidente Bonaccini; Miccoli ha rappresentato un tema di fondo imprescindibile per potere sperare di non dovere più assistere a simili disgrazie, ovvero cambiare il paradigma di fondo con cui affrontare la difesa idraulica ed idrogeologica del territorio, nonché l’eliminazione dei vincoli ambientali che impediscono di fare una adeguata manutenzione degli alvei, una nuova operazione massiccia di bonifica montana finalizzata a trattenere le acque dove si formano le piene, completamento del sistema delle casse di espansione per la laminazione delle piene, aree di laminazione con il ristoro dei danni agli agricoltori coinvolti mediante l’indennità di allagamento, deroghe per limitare la presenza di animali fossori. Alla nostra richiesta se i cantieri in corso di somma urgenza siano gestiti come RUP (Responsabile Unico di Progetto), con Direzione Lavori e contabilità lavori gestiti da personale regionale, il vice Presidente Priolo ha risposto che tutto è gestito direttamente dai tecnici regionali....si salvi chi può!!!

Alessandra Musumeci

Presidente del Comitato

’Noi ci siamo’