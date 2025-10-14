Manutenzione dei parchi. Intesa Comune-Pro loco

Il Comune di Cervia ha stipulato una convenzione con la Pro Loco Savio per la gestione delle attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e pinete, oltre ad altre attività di manutenzione del territorio comunale per il biennio 2025-2026. Questo accordo formalizza l’impegno del Comune a collaborare con l’associazione per garantire la manutenzione delle aree verdi nella zona di Savio.

La convenzione, che avrà validità per due anni, prevede che la Pro loco Savio si occupi della manutenzione ordinaria di vari elementi delle aree verdi di Savio, tra cui tappeti erbosi, alberature, cespugli, siepi, infrastrutture e arredi. Le specifiche aree che l’associazione avrà il compito di gestire includono: via Camane; via Marecchia; via Tamigi-via Danubio, via Tamigi, e via Martiri Focaccia.

Nel quadro della gestione e manutenzione delle aree verdi cittadine, particolare attenzione viene riservata agli interventi che riguardano zone non inserite negli elenchi ufficiali, come le aree pinetate comprese nella perimetrazione della Pineta di Cervia. L’associazione, incaricata della cura di specifiche aree verdi, si impegna a svolgere regolarmente attività di manutenzione ordinaria. Queste attività devono essere effettuate con una frequenza tale da mantenere costantemente il decoro degli spazi, utilizzando attrezzature e materiali adeguati di cui l’associazione stessa è già dotata.

Nel dettaglio, la manutenzione ordinaria comprende: lo sfalcio del tappeto erboso tramite trattore con trincia erba, tosaerba e decespugliatore, con cadenza media ogni 20 giorni in primavera, ogni 30 giorni in estate e autunno, e secondo necessità in inverno; lo spazzamento dei sentieri e delle aree gioco con pavimentazione antitrauma; la raccolta delle foglie in autunno presso la scuola materna, le aree gioco di via Camane e via Marecchia, l’ex scuola elementare e altre zone dove si renda necessario. Non manca la tradizionale decorazione dell’albero natalizio nel parco di via Camane, realizzata in collaborazione con i Servizi comunali competenti.

In caso di necessità, l’associazione potrà essere chiamata a fornire supporto straordinario per interventi aggiuntivi come la pulizia dei rifiuti, la potatura dei viali o il trattamento di arredi e giochi nelle aree pubbliche indicate.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, come abbattimenti, diradamenti, nuove piantumazioni o sostituzione di elementi lignei, dovranno essere concordati preventivamente con il personale tecnico del Servizio Verde, che potrà mettere a disposizione sia operai sia materiali necessari. Un altro impegno importante della Pro loco Savio per la propria comunità che, proprio in questi giorni, è impegnata con la Sagra dei Passatelli.

