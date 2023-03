Manutenzione del verde pubblico: Faenza riceve un premio a Milano

Nei giorni scorsi una delegazione di Faenza ha partecipato alla XXIII edizione del Premio ‘La Città per il Verde’, iniziativa organizzata dalla casa editrice Il Verde Editoriale che quest’anno si è svolto durante la fiera milanese ‘Myplant e Garden’.

Nel corso della giornata sono stati assegnati riconoscimenti agli enti locali che "maggiormente si sono distinti nell’incrementare il patrimonio del verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio". Faenza ha partecipato al concorso inviando le informazioni e il progetto dell’ultimo intervento sulle aree verdi pubbliche e in particolare per la realizzazione della pista ciclabile nel Parco Ferucci-Piani oltre alle informazioni riferite all’intera metodologia di gestione della manutenzione del verde cittadino. Faenza è risultata vincitrice nella Sezione ‘Manutenzione del verde’, tra le realtà oltre i 50mila abitanti. Non è la prima volta, in passato è stata premiata o per la riqualificazione del Parco Bucci e l’anno successivo per l’impegno dei Volontari del verde.