"Manutenzione fiumi trascurata e tagli al bilancio della sanità"

Si è svolto martedì sera a Reda l’incontro pubblico organizzato dal gruppo regionale della Lega. Di fronte a una platea composta da una settantina di persone il capogruppo Matteo Rancan, segretario della Lega Emilia, e i consiglieri Andrea Liverani, Daniele Marchetti, Emiliano Occhi e Massimilano Pompignoli, si sono confrontati su temi caldi quali alluvione, sanità, bilancio ed energia, cogliendo inoltre l’occasione per tracciare un bilancio delle attività istituzionali svolte. Liverani, in particolare sul tema dell’alluvione, ha sottolineato come la manutenzione dei fiumi, di competenza regionale, sia "importante e necessaria per la prevenzione delle calamità nonchè fondamentale in particolare per il territorio – ha specificato –. La mala gestione della Regione sui fiumi è sotto gli occhi di tutti. A Faenza in zona Borgo adesso è stata rasa al suolo qualsiasi tipo di vegetazione mentre prima non si poteva toccare un filo d’erba. La manutenzione andrebbe fatta sempre".

Il consigliere leghista si è poi espresso circa la gestione delle problematiche legate ad animali come nutrie e istrici. In seguito hanno preso parola Occhi, Marchetti, Pompignoli e Rancan, i quali hanno rispettivamente indicato le posizioni della Lega in tema di transizione ecologica e di sanità. I consiglieri hanno puntato l’indice contro il Partito Democratico "per i tagli effettuati al bilancio del comparto Sanità", rivendicando inoltre "la necessità di una manutenzione efficiente dei fiumi, atta a prevenire alluvioni".