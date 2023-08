"Manutenzione fogne, serve chiarezza"

Tirata di orecchie per Comune ed Hera da parte di Area Liberale Lugo. Sul piatto lo stato della manutenzione della rete fognaria e il peso delle bollette, solo temporaneamente sospese. "Rimangono senza risposta interrogativi sull’attività di Hera – dice Giulio Drei, capolista di Area Liberale Lugo –. Non si è capito, o meglio non è stato spiegato ai lughesi dove finiscano le responsabilità del Comune e dove comincino quelle di Hera per quanto riguarda la pulizia della rete fognaria che non viene più effettuata. Tante case si sono allagate perché la rete fognaria non era in grado di ricevere l’acqua proveniente da fuori, quale conseguenza dell’intasamento per la mancata manutenzione. È così iniziato un indecoroso rimpallo di responsabilità fra Comune ed Hera, riguardante chi sarebbe dovuto intervenire. Sarebbe stato meglio, inoltre, se Hera avesse abbonato il costo delle bollette di alcune mensilità".