Manutenzione, il crematorio chiuso 30 giorni

Il forno crematorio di Ravenna resterà chiuso per 30 giorni per lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di interventi programmati che vanno eseguiti ogni tot di anni, legati all’usura dei materiali esposti alle altissime temperature. Per questo il forno crematorio di Ravenna non accetterà le salme in arrivo dal 20 marzo e per circa un mese: la data precisa non è stata ancora resa nota, ma verrà comunicata in seguito. Sul territorio rimane operativo l’impianto di cremazione di Faenza.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici cimiteriali di Azimut a Ravenna (via del Cimitero 166, 0544 451398, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13) e a Faenza (viale Marconi 34, 0546 663760, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17).