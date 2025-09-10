Manutenzione strade, si parte da Villa Inferno

Il piano di manutenzione delle strade riparte da Villa Inferno. Sono ricominciate in questi giorni le attività previste del piano delle asfaltature. Completata la manutenzione di alcune parti di Via Cupa, gli interventi, che potrebbero variare in base alle condizioni meteo, vedranno il rifacimento di alcuni tratti di via dei Prati e di via Sirena e la messa in sicurezza di via Scapuzzina, strade importanti per la viabilità alternativa di Villa Inferno e di ampio passaggio per tanti ciclisti e operatori agricoli.

Nel mese di settembre, poi, si prevede anche l’asfaltatura di via Pio La Torre e la manutenzione di via Fieniletto nel tratto iniziale in località Tantlon. Gli interventi, già affidati ad inizio anno nel piano di manutenzione presente all’interno dell’accordo quadro, in questa fase interesseranno prevalentemente il forese, per riprendere poi negli ultimi mesi dell’anno ad operare nelle strade della costa. "Ringrazio tutte le ditte che in questi giorni hanno lavorato senza sosta a Milano Marittima, intervenendo con tempestività e professionalità nelle opere di messa in sicurezza a seguito del violento fortunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. Ora possiamo tornare a concentrarci sulle attività ordinarie. Grazie alla loro collaborazione abbiamo intenzione di aumentare il nostro impegno sulle manutenzioni, con l’obiettivo di dare un segno tangibile e concreto dell’azione dell’Amministrazione su tutta la città". I cantieri stradali saranno sempre preceduti dalla predisposizione e posa della segnaletica sulla viabilità alternativa e verrà garantito il transito ai residenti e ai mezzi di emergenza. Nel frattempo in questi giorni le ditte incaricate hanno iniziato il ripristino della segnaletica orizzontale nelle principali strade presenti in prossimità delle scuole, in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Sono ripresi anche i lavori per la realizzazione della Ciclovia Anello del Sale, dopo lo stop forzato a causa della nidificazione dell’avifauna e della pausa ferragostana. In settimana dovrebbero iniziare a posare la pavimentazione di calcestruzzo drenante nel tratto tra la Sp6 e via Ficocle. Il percorso della Ciclovia Anello del Sale si svilupperà sul perimetro esterno della salina di Cervia e dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. Si ricorda che per il 2025 l’amministrazione cervese ha messo a bilancio circa 4 milioni di euro per la viabilità: sistemazione di piani viabili, manti stradali, marciapiedi, rotonde, la realizzazione di alcune ciclabili come il proseguimento della ciclabile sull’argine del Savio o la ciclabile di Sant’Andrea, e alcuni progetti specifici per alcuni territori, come un nuovo parcheggio a servizio dell’abitato di Tantlon.

Ilaria Bedeschi