Manutenzione straordinaria per la ‘Mattei’ e la ‘Pasi’

Per l’edilizia scolastica diversi sono i progetti in corso di realizzazione come il nuovo asilo nido di via Canalazzo (2,4 milioni), il nuovo nido ’Pavirani’ (2,8 milioni) e il nuovo nido di via della Fontana (3,2 milioni); le due nuove mense per l’istituto comprensivo di Mezzano e per il plesso scolastico ’Camerani’; ancora da avviare la nuova primaria di Ponte Nuovo (9,1 milioni); la nuova palestra per la scuola primaria di Porto Corsini (2,7 milioni). Partiranno la prossima estate i cantieri per il miglioramento sismico della scuola media ’Guido Novello’ (1,15 milioni) e l’adeguamento sismico dell’ala ’Callegari’ nella scuola secondaria di primo grado Montanari (2 milioni).

Approvato ieri dalla giunta il progetto di manutenzione straordinaria del manto di copertura esistente e l’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado ’Mattei’ di Marina di Ravenna. I lavori hanno un valore complessivo di 550 mila euro. I lavori si realizzeranno durante il periodo di inattività didattica.

Approvato dalla giunta anche il progetto di manutenzione straordinaria della pavimentazione e dei bagni a servizio delle sezioni della scuola per l’infanzia ’Mario Pasi’. L’intervento, dal valore di 300 mila euro, consiste nel miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di fruibilità degli spazi attraverso la manutenzione straordinaria e la riqualificazione completa dei bagni a servizio delle sezioni; la sostituzione della pavimentazione con gres in tutti i locali; e infine l’adeguamento antincendio attraverso la riqualificazione del filtro a prova di fumo antistante la zona servizi.

Tutte le attività verranno svolte nel periodo estivo per non interferire con le attività scolastiche. Si prevede che l’avvio dei lavori avvenga verso fine giugno per terminare a inizio settembre.