Manutenzione straordinaria. Ponte mobile chiuso per due ore

Per consentire l’esecuzione di inderogabili interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza e alla sua funzionalità, il ponte mobile sul Candiano – struttura che sopporta il passaggio di circa 10 milioni di veicoli all’anno – resterà chiuso al traffico dalle ore 21 alle ore 23 di oggi, mercoledì 4 giugno. Come recita una nota diramata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Porto di Ravenna, si tratta di un intervento che si rende necessario alla luce delle prove di funzionamento svolte periodicamente sul ponte per garantirne la massima sicurezza ed efficienza.