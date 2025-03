Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di domani sera alle 6 di martedì 4 marzo sarà chiuso lo svincolo di Lugo in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo o di Cotignola. Si ricorda che, per consentire i lavori per la nuova segnaletica verticale, lo svincolo di Lugo rimarrà chiuso, in uscita per chi proviene da Ravenna, fino alle 22 del 31 marzo.