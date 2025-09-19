Manzoli e Mazzotti: "Due docenti da ricordare"

"Il professor Manzoli e il professor Mazzotti sono stati due grandi personaggi: non solo per la comunità scientifica e per la cura delle persone, ma anche come propulsori per la diffusione della conoscenza e della cultura e lo sviluppo delle Università e delle Istituzioni ospedaliere’" Sono le parole con le quali Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, ha ricordato il professor Francesco Antonio Manzoli ed il professor Giovanni Mazzotti durante il Congresso nazionale della Società italiana di Anatomia e Istologia al teatro Alighieri.

"Manzoli era del ’38, Mazzotti era del ’48. Si ritrovarono in tempi diversi nello stesso Ateneo a Bologna – ha continuato Patuelli –, dove Giovanni identificò in Manzoli il suo maestro, e Manzoli l’alter ego più giovane in Mazzotti, distinto per sensibilità e formazione, ma scientificamente l’interlocutore nel quale identificarsi". Di qui il ricordo personale: "Ho conosciuto prima Antonio Manzoli, era un uomo caratterizzato dall’umanesimo del Mezzogiorno. Manzoli non era un militante di partito, e la sua carriera in questo senso, in quei tempi, acquista ancora più rilievo: aveva riferimenti più ecclesiastici che politici".

Poi il passaggio su Mazzotti: "Manzoli mi presentò Giovanni Mazzotti e una giovane collaboratrice, attenta, studiosissima, che era la sua assistente: Mirella Falconi. Mazzotti mi venne presentato anche come un esponente della Casa Matha, che Mazzotti ha trasformato come primo supporto al volontariato per l’insediamento dell’Università di Bologna a Ravenna. Mazzotti si animò per ospitare a Casa Matha quello che era possibile ospitare, assieme a Lanfranco Gualtieri, allora Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e di Fondazione Flaminia. Mazzotti è da ascrivere ai protagonisti di questo slancio universitario e portò a Ravenna anche la Scuola di Infermieristica".