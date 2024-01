‘Manzoni dopo Manzoni’. Seminari e lezione concerto

Prima Dante, poi Calvino e quest’anno Manzoni. Per dare risposta alla domanda classica degli studenti italiani: che senso ha leggere oggi i Promessi sposi? Una risposta, dotta ma possibile, arriverà al centinaio di studenti delle scuole superiori di Lugo, Faenza e Ravenna che si incontreranno a Bagnacavallo venerdì 19 gennaio al teatro Goldoni e che avranno la possibilità di ascoltare illustri letterati italiani come Carlo Ossola, Eleonora Conti, Domenico De Martino, Valerio Gigliotti, Giacomo Jori e Mario Riberi nell’ambito della rassegna ‘La piazza universale’ che il Comune di Bagnacavallo organizza in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna e la Confcommercio di Ravenna. Dopo Dante e Italo Calvino, è all’autore dei Promessi Sposi che è dedicato il ciclo di in programma da domani a sabato 20 gennaio in vari luoghi di Bagnacavallo. Al centro, come si diceva, il dialogo con un centinaio di studenti delle superiori a cui farà seguito, alle 21 nel teatro Goldoni, e una lezione-concerto del pianista napoletano Michele Campanella. Diretta da un comitato scientifico composto da Carlo Ossola (Collège de France e Accademia dei Lincei), Domenico De Martino (Università di Pavia), Valerio Gigliotti (Università di Torino) e Giacomo Jori (Università della Svizzera Italiana), ‘La Piazza universale’ prevede anche diversi momenti di studio e confronto fra docenti affermati e giovani studiosi. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina a Ravenna presso gli Antichi Chiostri Francescani alla presenza di Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, della sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni e di Domenico De Martino (nella foto), collegati online Carlo Ossola, Valerio Gigliotti e Giacomo Jori.

"Si tratta di un’iniziativa che è giunta al suo terzo anno di vita – ha detto Ernesto Giuseppe Alfieri – e sono soddisfatto dei risultati ottenuti da quando il professor Carlo Ossola ci propose quest’iniziativa. Del resto, sono ormai trent’anni che sosteniamo la cultura e l’università a Ravenna, quando anche gli enti locali non erano così veloci a credere nelle potenzialità del polo accademico romagnolo. Ora possiamo dire che ci avevamo visto giusto e vogliamo continuare a dare attenzione alla cultura, anche con iniziative come quella che si tiene tra pochi giorni a Bagnacavallo". L’iniziativa parte domani alle 15.30, per poi proseguire nelle due giornate successive leggendo la parabola del Manzoni anche alla luce dell’attualità. Sabato alle 11.30 si terrà infine, sempre nella sala del Consiglio, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bagnacavallo al professor Carlo Ossola. Info e programma in www.bagnacavallocultura.it.

Giorgio Costa