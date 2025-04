Mappare le criticità legate all’accessibilità

Sabato 5 aprile si terranno a Riolo Terme e Casola Valsenio due nuove passeggiate partecipate nell’ambito del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), proseguendo il percorso avviato con gli incontri pubblici di febbraio nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. L’iniziativa prevede un’analisi condivisa del territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, con l’obiettivo di individuare criticità legate all’accessibilità non solo motoria, ma anche sensoriale e cognitiva. A Riolo Terme il ritrovo è fissato alle 10.30 presso il parcheggio di via Tarlombani, mentre a Casola Valsenio l’appuntamento è alle 15 in piazza Oriani. Durante le passeggiate, i tecnici incaricati della redazione del PEBA illustreranno metodi e strumenti utilizzati per i rilievi e la progettazione. Questi momenti di confronto rappresentano un’occasione importante per raccogliere segnalazioni e suggerimenti da parte di chi vive quotidianamente gli spazi pubblici, contribuendo così alla definizione delle priorità di intervento. Il percorso di mappatura continuerà nei mesi di aprile e maggio con ulteriori appuntamenti nei Comuni dell’Unione, le cui date saranno comunicate successivamente. Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche è un progetto promosso dall’Unione della Romagna Faentina per rendere gli spazi pubblici più accessibili e inclusivi. Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito dell’Unione (romagnafaentina.it/progetti/peba).