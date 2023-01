Mar, finale di ‘Prodigy kid’

Doppio appuntamento domenica, in occasione della chiusura della mostra ‘Prodigy Kid. Francesco Cavaliere - Leonardo Pivi’, a cura di Daniele Torcellini. Il Mar di Ravenna propone una conversazione con gli artisti alle 15, in sala Martini, e, alle 17, la presentazione della performance inedita dal titolo ‘Lingua cygno soffia’.

La performance prosegue il ciclo di opere ‘Anubis vs Baboon’, installato nella sua interezza nelle sale del secondo piano del Mar e recentemente confluito in un volume edito da Postmediabooks, ‘Anubis vs Baboon. Archeo-fantasie di un mosaico romano nel XXI secolo’. ‘Anubis vs Baboon’ è un ciclo di opere, dedicato ad un reperto archeologico di grande fascino - il mosaico cosiddetto di Anubi conservato presso il Museo della Città di Rimini -, a cui gli artisti lavorano dal 2019, a partire da una residenza artistica presso lo spazio Gluck50 di Milano. Con l’idea di riattivare nel presente una testimonianza materiale del passato, Cavaliere e Pivi hanno condotto un’intensa indagine dell’opera antica, dal punto di vista dei materiali impiegati, dello stato di conservazione e dell’iconografia, mescolando accuratezza storica e immaginazione. Nel 2019, negli spazi di Gluck50, il lavoro svolto durante la residenza è stato presentato al pubblico con un’installazione animata da una suggestiva azione performativa. La performance ha visto Francesco Cavaliere, nelle vesti di un oscuro esegeta, il Cavaliere Leonardo, raccontare un possibile significato altro del mosaico antico, indossando una pesante armatura di terracotta. Nelle sale del Mar la nuova azione performativa, al cospetto del mosaico antico e di una sua replica alterata realizzata dagli artisti, vedrà riapparire l’oscuro Cavaliere Leonardo intento a raccontare Lingua Cygno Soffia, il secondo e ultimo atto della storia immaginifica del mosaico di Anubi, a definitiva chiusura del ciclo.

Orari: oggi e domenica 10-19, domani 9-18. Ingresso 8 euro intero e 6 ridotto, 5 studenti, Accademia, Università e insegnanti. Info: e prenotazioni 0544 482477.