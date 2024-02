Mar, una stagione ricca di iniziative

Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, consolida la propria vocazione di spazio polifonico per le arti con un ricco programma di eventi e di attività che abbracciano la pluralità dei linguaggi attraverso cui le arti prendono forma. La prima rassegna, ospitata in Sala Martini alle ore 17.30, è Pagine d’Arte a cura di Matteo Cavezzali: sabato 2 marzo Otto Gabos (foto) presenta Goya e la tentazione dell’abisso; mentre giovedì 18 aprile Mara Famularo presenta Destinazione Manga (ingresso gratuito). L’offerta prosegue con la rassegna Storie del MAR, nel segno del rapporto tra teatro, arte e musica. Tutti gli eventi, organizzati da Ravenna Teatro, si svolgono nelle giornate di domenica alle ore 15 in diversi spazi del museo: 3 marzo e 24 marzo, Tessera dopo tessera: il mosaico raccontato ai piccoli; 10 marzo e 14 aprile, Nelle mani dei Rasponi; 17 marzo e 21 aprile, Palma Bucarelli. La galleria sono io; 7 aprile, 100 anni di “tessere” la scuola di mosaico all’Accademia di Belle Arti di Ravenna; e infine 28 aprile la replica di “Non aver veduto di Roma in poi bellezza uguale a questa”: la pala di San Bartolomeo di Nicolò Rondinelli nell’immaginario ravennate.

Gli appuntamenti vedranno la partecipazione dei giovani musicisti del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. (Il costo del biglietto varia in base alla programmazione del museo).

L’Osservatorio fotografico APS, laboratorio permanente nato a Ravenna nel 2009, presenta nella Sala Martini due volumi fotografici: il primo, sabato 16 marzo alle ore 17.30, vede la presenza del fotografo Jason Fulford in dialogo con Elena Dolcini il libro in esame è The Heart is a Sandwich; invece domenica 14 aprile alle ore 16, Moira Ricci dialoga con Andrea Cortellessa e presenta la sua ultima pubblicazione Moira Ricci: 20.12.53-10.08.04 (ingresso gratuito).