Maratona Ravenna 2024, tutto pronto per la carica dei 15mila. Tutte le info utili

Ravenna, 6 novembre 2024 – Un weekend di corsa. Con qualche disagio, ma, tutto sommato, gestibile e sopportabile, soprattutto se il ‘motivo’ è un evento di altissimo profilo come la Maratona di Ravenna. Insomma, ne vale la pena. Da venerdì a domenica, dunque, la nostra città tornerà sotto i riflettori con l’arrivo di tanti campioni e altrettanti appassionati.

La Maratona di Ravenna, quest’anno sponsorizzata da Esselunga, compie mezzo secolo di vita, essendo arrivata all’edizione n.25 (la quattordicesima organizzata da Ravenna Runners club di Stefano Righini).

Al momento gli iscritti alle gare – competitive e non – sono 13.500. L’obiettivo, visto che le iscrizioni sono ancora aperte, è ‘scavallare’ quota 15mila, ovvero migliorare il dato del 2023, quando i partecipanti furono 14.300.

Impossibile, ora come ora, puntare al record assoluto pre covid, cioè i 18mila del 2019. Il taglio del nastro è fissato per venerdì alle 10.30, al Pala de André, con l’apertura (fino alle 19) dell’Expo Marathon Village e i suoi stand. Sabato, all’esterno del palasport, alle ore 10.15 si comincia a correre con la Family run (1.300 iscritti a tutto ieri), ludico-motoria di 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti.

A seguire, alle ore 12, il via alla Dogs & Run, altro classico appuntamento per la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori (350 pettorali, di cui un centinaio ancora disponibili). Domenica è il giorno delle ‘competitive’ che, per il secondo anno consecutivo, partiranno davanti al Pala De André e arriveranno come di consueto in via di Roma.

Alle 9.15 è previsto lo start alla 42 km (al momento 1.390 iscritti) e alla 21 km cioè la mezza maratona (2.790). A seguire avverrà la partenza di ‘Correndo senza frontiere’, la 3,2 km riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale insieme ai propri accompagnatori. Infine, alle 10.15, verrà dato lo start alla classicissima 10 km Martini good morning Ravenna, la cosiddetta gara dei ravennati, che ieri era arrivata a contare quasi 8mila iscritti, ma che si prevede possa toccare quota 10mila.

Per la 10 km – ecco una delle novità – sono state studiate due griglie distinte, ovvero ‘fast’ per chi ha intenzione di correre e ‘walk’ per i ‘camminatori’. Il percorso delle due gare regine è quello dell’ultima edizione, con transito per la Darsena di Città, quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic), proseguendo tra le vie del centro storico, toccando tutti gli 8 monumenti Unesco, oltre alla Tomba di Dante. Il tracciato sarà interamente pianeggiante e, dopo i primi 18 km, all’altezza della rotonda Gran Bretagna, l’itinerario della 42 km proseguirà prima verso Classe, poi verso Punta Marina Terme, mentre la 21 km si indirizzerà su via di Roma.

La medaglia destinata ai ‘finisher’ (quest’anno di forma ovale, incorniciata da una greca) è stata creata ancora una volta da Annafietta e prende ispirazione dal corteo di Giustiniano, raffigurato insieme ad alcuni notabili nei mosaici di San Vitale. Sarà di nuovo possibile far incidere sul retro della medaglia il nome e il tempo cronometrico fatto registrare. Oltre al massiccio impiego di forze dell’ordine (tra l’altro, il derby di calcio Ravenna-Forlì in calendario allo stadio Benelli è stato anticipato a sabato sera alle 20), per gli eventi domenicali fra l’area Expo e le zone di partenza e arrivo, saranno impegnati oltre 700 volontari.