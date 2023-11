Maratona, ci siamo. Ieri le corse colorate con piccoli, famiglie e amici a quattro zampe

L’edizione numero 24 della ‘Maratona di Ravenna città d’arte’ in programma oggi, è stata introdotta ieri dalle festose e colorate ‘non competitive’, ovvero la Family Run, ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti; e la Dogs & Run, maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori, cui hanno preso parte complessivamente circa duemila ravennati. Oggi invece è il gran giorno delle distanze competitive. Dal Pala de André, alle 9.15, sarà dato lo start alla distanza regina, ovvero ai 1.190 iscritti della 42 km, e ai 2.360 della ‘mezza maratona’; mentre, alle 10.15, sarà dato lo start agli 8.190 della ‘Martini good morning Ravenna’, la 10 km tanto amata e gettonata dai ravennati. L’arrivo, per tutti, è previsto come da tradizione in via di Roma, fra due ali di pubblico.

Per la gara ‘regina’, i record da battere sono quelli del keniano Elkana Langat che, nel 2021, ha chiuso in 2.10’33". In campo femminile il record è della connazionale Shyline Jepkorir Toirotich che, sempre nel 2021, ha terminato in 2.29’17". Per quanto riguarda la viabilità, oltre ai divieti di sosta, queste sono le strade che resteranno chiuse: fino alle 21, via di Roma, viale Santi Baldini, via Alberoni; fino alle 16 circa, il tratto fra le vie Destra e Sinistra Canale Molinetto (antistante il Vivaio Siboni), via Darsena e tutto il percorso di gara. La zona di via delle Industrie-Parco di Teodorico e quartiere San Giuseppe saranno riaperte alle 13 circa; le strade di Ponte Nuovo e Classe, verso le 14. In totale, la Maratona di Ravenna ha ‘staccato’ oltre 13mila pettorali che, sommati a tecnici, membri dello staff e accompagnatori, ha portato a Ravenna una marea di forestieri. Fra i dati più confortanti c’è quello dei concorrenti stranieri, che sono aumentati dal 6 all’8% rispetto allo scorso anno.