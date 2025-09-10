Maratona, cresce l’attesa. Ecco le t-shirt ufficiali

A due mesi esatti di distanza dal via, sono state presentate ieri a Ravenna presso lo store di Cisalfa le t-shirt ufficiali della 14esima Maratona di Ravenna Città d’Arte 2025, in programma domenica 9 novembre, simbolo di un evento che non è solo sport, ma anche arte, storia e passione. Anche quest’anno, a firmare lo stile della manifestazione saranno Diadora e Cisalfa Sport. Intanto le iscrizioni stanno andando a gonfie vele. Come ha ricordato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club che organizza la manifestazione, "a fine agosto le iscrizioni superavano del 49% il numero raggiunto lo scorso anno alla stessa data e a crescere è in particolare la quota degli stranieri (+49%) nonostante performi bene anche quella degli italiani (+20%)". Anche per l’edizione 2025 i due brand italiani e Ravenna Runners Club saranno insieme per un percorso di crescita comune anche al di fuori dei confini nazionali. Diadora fornirà la t-shirt blu petrolio di tutti i runner che a Ravenna correranno le distanze di Maratona (42K) e Mezza Maratona (21K), oltre alle centinaia di volontari impegnati nell’organizzazione. Cisalfa Sport sponsorizzerà invece la t-shirt ufficiale di colore rosso della Martini Good Morning Ravenna, la festa della città su un percorso da 10 km circa. Sulle magliette il claim ’It’s time to run’ a cui fa da specchio, sul retro, Fun, Fast Flat (divertente, veloce e pianeggiante), proprio come le strade della città che accoglieranno l’edizione 2025 di quella che lo scorso anno è stata la Consar Half Marathon, la più veloce in assoluto al mondo del secondo weekend di novembre.

Anche per questa edizione, i volontari dell’evento avranno poi una t-shirt dedicata di colore grigio con la dicitura "staff". Massimo Cameliani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ha ricordato l’importanza del sostegno a cadenza triennale offerto dal Comune di Ravenna, a cui ora si affianca anche la Regione e un nutrito gruppo di privati, "che consente una preparazione ottimale dell’evento che ha successo se ogni anno presenta qualcosa di nuovo". E quest’anno la cosa nuova sarà anche la spirometria gratuita offerta agli sportivi presso l’Expo Maraton Village al pala De André grazie alla collaborazione con la Pneumologia dell’Ospedale civile di Ravenna. Intanto è in corso il progetto ’Train your Passion’, un percorso di avvicinamento alla Maratona di Ravenna avviato già da tempo e che prevede sette appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, con sessioni di allenamento guidate da trainer specializzati e approfondimenti tematici dedicati a scarpa, nutrizione, integrazione, fisioterapia e mental coaching presso il punto vendita Cisalfa Sport di Ravenna. Un percorso a cui si affianca per la prima volta la ’Shake Out Run’ sabato 8 novembre, con partenza alle ore 9.15 dal Pala De Andrè: si tratterà di una corsa leggera, informale e non competitiva per sciogliere i muscoli e scaricare la tensione pre-gara e condividere momenti di socialità.

Giorgio Costa