Maratona culturale a. Faenza in ricordo delle due alluvioni del 2023

Oggi, a partire dalle 17, il Mei organizza una maratona letteraria, musicale e teatrale di fronte al duomo di Faenza. La kermesse culturale, a un anno dalla doppia alluvione che colpì la città, gode di un ricco programma con letture, musiche e interventi di oltre 30 tra scrittori, cantautori e videomaker. In apertura una videotestimonianza della Ceff. Verrà poi lanciato un contest per un murales intitolato ’Io non dimentico’, da realizzarsi in occasione del prossimo Mei 2024.

Al termine, alcuni rappresentanti del Coordinamento parteciperanno alla parata in piazza del Popolo che concluderà la giornata radunando altri cortei della città. Sarà presente un banchetto per la vendita dei libri degli scrittori ed editori faentini il cui ricavato andrà a fondo pro alluvionati. Per info e adesioni: segreteria@materialimusicali.it, cell. 349-4461825.