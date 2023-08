"Maratona da Treviso a Faenza per aiutare l’Anffas con la sede"

"È un gesto di solidarietà che non ha aggettivi, direi che è amore per il prossimo". Così la presidente di Anffas Faenza Ets-Aps, Nives Baldoni, ha definito la maratona di beneficenza organizzata da due associazioni di Treviso, La Butto in Vacca e La Diagonale, per riallestire la loro sede amministrativa. "Abbiamo conosciuto queste due associazioni in modo casuale, a inizio luglio – dice Nives Baldoni – volevano vedere la situazione di Faenza". E dopo aver visto la sede di Anffas Faenza distrutta, hanno deciso di organizzare una maratona per raccogliere fondi per la sede amministrativa, i cui locali erano dedicati anche alle attività del Laboratorio Il Faro, che accoglie persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo. "Noi facciamo attività sia di mattina che di pomeriggio – dice la presidente – i pomeriggi sono importanti perché vedono la presenza di persone con disabilità in età scolare e persone con disabilità che prolungano l’orario di rientro a casa dai centri. In questi mesi siamo stati ospitati in altri locali ma stiamo cercando nuovi luoghi per poter riaprire. La nostra sede è del Comune, quindi devono ristrutturarla le istituzioni, poi noi la riempiremo con quello che è stato donato, che faremo fruttare anche in attività".

E in questa direzione di raccolta fondi va la maratona, per la quale tante persone stanno percorrendo 400 km, da Treviso a Faenza. "Sono partiti giovedì da Treviso – afferma Nives Baldoni – arriveranno domenica pomeriggio a Faenza, circa alle 16. Hanno già iniziato la raccolta fondi per noi che proseguirà durante tutto il tragitto. Infatti, mentre girano, fanno volantinaggio, parlano del loro obiettivo, confidano nel passaparola delle città in cui passano". Infatti, sono un gruppo di amici, uniti per uno scopo e per lanciare un messaggio. Queste persone vogliono fare un’azione che sia il più visibile possibile e comunicare che basta essere un gruppo di amici ed essere insieme per poter fare qualcosa di grande". E qualcosa di grande lo stanno facendo: un gesto di solidarietà collettiva e di unione fra sconosciuti. "Fino a inizio luglio – ribadisce Nives Baldoni – non avevo mai conosciuto queste due associazioni; è bello vedere come persone da lontano vengano per sostenerci, motivati dallo spirito del dono, dell’aiuto e della solidarietà". Questo è lo spirito che ha caratterizzato anche tante altre persone che hanno aiutato una Faenza distrutta dalle alluvioni di maggio. "Noi siamo stati aiutati anche da altre persone – dice la presidente – ad esempio una galleria d’arte di Fano ha fatto un’asta benefica per noi; inoltre molte persone decidono di donarci qualcosa, da un euro a somme più elevate, ma ciò che conta per noi è il gesto, tutte le cifre hanno lo stesso valore; alla fine scriveremo su una pergamena l’elenco di tutte le persone che hanno donato per noi, come riconoscimento e ringraziamento. Al mondo c’è ancora tanta gente con il cuore".

Caterina Penazzi