Maratona del Lamone, oggi si corre a Russi

È una Maratona del Lamone grandi firme quella che andrà in scena a Russi oggi. Tra gli oltre 600 iscritti spicca la presenza del kenyano Rodgers Maiyo, che nel 2022 ha vinto le mezze di Torino e Vinovo. A sfidarlo alcuni atleti di spicco del panorama italiano come David Colgan (nella foto), recente vincitore della Bologna Marathon. La prova femminile non sarà da meno, per la presenza dell’ultramaratoneta Silvia Luna, miglior azzurra ai Mondiali 2022 nella 100 Km. Ci si può ancora iscrivere alla gara al costo di 50 euro direttamente ai tavoli di segreteria posti in Piazza Farini, sede di partenza e arrivo della corsa, anche oggi fino alle 8.30. Il via alle ore 9, a seguire il ricco programma di eventi di contorno, dalle prove non competitive sui 10 e 6 km alle gare per i più piccoli per il circuito Promesse di Romagna. Tutto in attesa dell’arrivo dei primi.