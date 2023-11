Maratona, la carica dei 14mila. L’etiope Tefera terza assoluta

Un’immensa marea torna a colorare le vie dell’antica capitale dell’impero romano d’Occidente. È la Maratona di Ravenna Città d’Arte, giunta ormai alla sua 24esima edizione, con tutto il contorno fatto di appuntamenti ed eventi che rendono viva per un intero weekend Ravenna e i suoi immediati dintorni. Un fiume umano ricco di entusiasmo, per un evento atteso da mesi e che non ha tradito le aspettative portando nel capoluogo bizantino quasi 14.500 persone – esattamente 14.321 partecipanti – ai diversi appuntamenti in programma, superando il numero di presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Un legame tra la città e il suo evento sportivo più rappresentativo che si è rafforzato, a dimostrazione del grande desiderio di tutto il territorio di voler vivere le emozioni dei grandi eventi, accogliendo a braccia aperte runner e turisti di tutto il mondo.

Tanti ravennati si sono dati appuntamento sabato di fronte all’ingresso del Pala De Andrè per la Family Run e alla Dogs&Run, la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un’esperienza unica e divertente. I momenti sportivamente più eclatanti, sono state senza dubbio Maratona e Mezza Maratona che hanno visto al via ben 3.570 runner iscritti. Come ormai d’abitudine il successo è tutto africano. Infatti la vittoria è stata conquistata dal keniano Kisorio Hosea Kimeli col tempo di 2 ore 17’ 01’’, davanti all’etiope Legesse Tamru Mekonnen e all’italiano Filippo Bovanini, terzo 2 ore 38’34’’.

Al terzo posto assoluto, e prima delle donne, si è piazzata l’etiope Tefera Kolole Mekashu che ha tagliato il traguardo in 2 ore 32’42’’. A completare il podio al femminile l’altra etiope Leta Bikile Teferi e l’italiana Silvia Luna in 2.49.15. Abbattuti, invece, i record storici nella mezza maratona. In quella maschile successo per il keniano Cheruiyot Thobias in 1 ora 00’03’’ davanti all’etiope Bute Gemechu Gishe (1 ora 00’12’’) e all’italiano Pasquale Selvarolo (1 ora 00’32’’). Tra le donne vittoria della ruandese Mukandanga Clementine, che ha abbattuto il record della gara portandolo a 1 ora 10’49’’ seguita dalla coppia keniana composta da Kwamboka Omosa Teresiah e Kosgei Patrober Jepchirchir.

Ugo Bentivogli