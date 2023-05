Maratona letteraria dedicata a Grazia Deledda

A Cervia maratona letteraria in onore di Grazia Deledda, per il primo festival dedicato alla premio Nobel a villa Caravella sabato e domenica. La rilettura avverrà attraverso il punto di vista di altre tre autrici: Rossana Dedola, Cristina Marconi, Grazia Verasani. E poi una maratona letteraria deleddiana durante la seconda giornata del Festival per Grazia Deledda, domenica 14 maggio, a Villa Caravella - via C. Colombo, 65- la casa ‘color biscotto’ appartenuta alla premio Nobel per la letteratura. Novelle deleddiane cervesi saranno lette ad alta voce per tutta la giornata da una sessantina di partecipanti.