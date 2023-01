Maratona, meno pernottamenti "Colpa dei prezzi delle camere"

L’andamento turistico del mese di novembre 2022 conferma una tendenza molto positiva rispetto al 2021, ma ancora indietro sul 2019 che fu un anno record. Il trend di questo mese diventerà probabilmente tema di discussione tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, perché quello che era un punto di forza inarrestabile, come la Maratona Ravenna Città d’Arte, sembra aver messo in luce alcune problematiche, come il complesso delle strutture ricettive di Ravenna.

Andiamo per ordine. Nel novembre 2022, nel comune di Ravenna si sono registrati complessivamente 49.715 presenze con un aumento del 9,6% sul 2021 e una perdita dell’8,7% sul 2019. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente c’è stata una buona performance degli stranieri (+ 54,3%) ma sotto dell’11,7% sul 2019. Gli italiani sono aumentati del 6,5% sull’anno precedente ma del 18% sui 24 mesi precedenti. Da gennaio a novembre 2022 i pernottamenti sono stati pari a circa 2,5 milioni (+18,8% e – 4,4%, rispettivamente sul 2021 e sul 2019). Un dato che si discosta dal trend fin qui esaminato riguarda l’arrivo degli stranieri che aumentano del 79,4% sul ’21 e anche del 4,1% sul ’19, grazie all’effetto crociere e al richiamo del centro storico. Novembre è ormai da anni un mese molto positivo per l’economia turistica ravennate, grazie alla Maratona, alla Trilogia d’autunno e, quest’anno, alla Biennale del Mosaico.

"Novembre 2022 ci manda dei segnali chiari – commenta l’assessore comunale al Turismo, Giacomo Costantini – e lo fa attraverso i dati registrati dagli stessi organizzatori della Maratona". L’assessore spiega che gli iscritti all’edizione 2022 provenivano maggiormente, rispetto al passato, da località limitrofe a Ravenna, con meno podisti provenienti da altre regioni e con un minor ricorso alle strutture ricettive. "C’è un problema di costi delle camere – spiega Costantini – e ciò sarà oggetto di un incontro previsto per i prossimi giorni con le associazioni di categoria. Abbiamo pochi alberghi, ma ciò non significa che i prezzi non debbano tener conto delle qualità della singola struttura. Con la situazione generale dell’economia, il podista come ogni altra categoria di turista, guarda attentamente ai costi ai quali va incontro e ai ritorni che ne ha".

Il secondo tema che introduce Costantini è quello dei risultati raggiunti. "Oscilliamo tra 2,5 e 2,7 milioni di presenze. Più di così, evidentemente, Ravenna oggi non è in grado di andare. Dobbiamo alzare l’asticella, ai 3 milioni e oltre. Servono però nuovi alberghi o importanti ristrutturazioni di quelli esistenti, tendenza che sembra preferita anche dalle grandi catene".

