Maratona, sarà un’edizione green: "Iscritti? Obiettivo oltre i 13mila"

"Sarà una maratona di Ravenna all’insegna del green e della sostenibilità". A tre settimane dell’evento (10-12 novembre), Stefano Righini ha trovato la ‘chiave’ della propria creatura. Il presidente di Ravenna runner club, che organizza la kermesse giunta all’edizione n.25, ha spiegato la definitiva svolta legata alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: "La Maratona di Ravenna – ha proseguito Righini – sta cercando di rimanere al passo coi tempi, rispondendo al tema del rispetto dell’ambiente con tante idee che, da quest’anno, metteremo in pratica. Tutte le soluzioni che abbiamo studiato sono a favore di una manifestazione sempre più ecosostenibile. Innanzitutto, come già successo per la passata edizione della Ravenna Park Race, abbiamo deciso di non fare imbustare le t-shirt dell’evento in modo da ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica. Successivamente, tramite l’apporto materiale dell’azienda San Benedetto, abbiamo deciso di introdurre pratiche che riducono l’impatto ambientale. Tra queste, l’utilizzo di bicchieri compostabili nei ristori e l’uso di bottigliette di plastica riciclabile". Sarà una Maratona di Ravenna ad emissioni ridotte: "Abbiamo pensato di munirci di biciclette elettriche per il servizio di ‘apri corsa’ e ‘fine corsa’, in modo da evitare, quanto più possibile, l’utilizzo delle automobili durante la gara. Infine, grazie ad una collaborazione con Deka Sport Passion, sarà possibile noleggiare bici elettriche durante il weekend dell’evento".

Sia il sabato, che la domenica, "al momento del noleggio, verrà consegnata una piantina con tutti i punti d’interesse della città e ogni via accessibile per il giorno della gara, permettendo così a chiunque di seguire la corsa, utilizzando la bicicletta. Questa idea, consentirà alle migliaia di persone che arriveranno in città come accompagnatori, di lasciare la macchina nel parcheggio, e di muoversi per Ravenna in bicicletta, riducendo emissioni e inquinamento". Le novità del grande evento ravennate lasciano spazio anche ad un percorso totalmente rinnovato, che prevede la partenza dal Pala de André e l’arrivo in via di Roma: "I numeri negli ultimi anni – ha aggiunto Righini – sono cresciuti a tal punto che, radunare tante persone alla partenza in via di Roma, stava diventando un problema di sicurezza. Per questo abbiamo adottato un’altra soluzione. In ogni caso, la partenza dal Pala de André avrà un vero e proprio sapore di spettacolo. Per agevolare lo spostamento di tutti i partecipanti o accompagnatori, abbiamo pensato ad un servizio di bus navetta che permetterà di muoversi facilmente".

Sul fronte delle iscrizioni, i dati sono incoraggianti, e potrebbero portare al sorpasso dei 13mila dell’anno scorso: "I dati che arrivano dalle iscrizioni, ad oggi, sono molto incoraggianti – ha concluso Righini – perché registrano un +15% nel confronto con la stessa data dell’anno scorso. In più, si nota un’altissima percentuale di iscritti stranieri, che va a premiare quanto fatto nel lavoro di promozione. Sono numeri che, piano piano, tendono a riavvicinarsi a quelli che avevamo avuto nell’ultimo anno prima del Covid e questo ci rende molto fieri ed orgogliosi".

Roberto Romin