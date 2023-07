Marcello, un Giornalista Competente ed Eroico, Ricordando Andrea Degidi

Quando andò in pensione, l’1 settembre del 2015, Antonia Gentili, della Cna Ravenna, scrisse "Non mi immagino il Carlino Ravenna senza Marcello, è impossibile". Ed era vero, perché Marcello ha vissuto a lungo in simbiosi con il giornale. Era il primo ad arrivare e l’ultimo a chiudere la porta, quando via Salara era già immersa nel buio. E non temeva di fare tardi se c’era da dare una notizia. Una volta riaprì il giornale alle 22 per inserire la morte improvvisa dell’assessore Gabrio Maraldi: fece tutto da solo, non chiese aiuto, e diede la notizia come meglio non si poteva. Quando nel settembre 2011 arrivai al Carlino di Ravenna fu il primo ad accogliermi, era il mio vice ma il capocronista avrebbe potuto tranquillamente farlo lui tanto conosceva bene la città. Mi spiegò tutto prendendomi per mano nei primi mesi, particolarmente complessi quando si entra in una realtà che ancora non si conosce bene. Ed è sempre stato così, fino ai giorni della sua pensione. Pensione che lo spaventava: "Mi dà fastidio non esserci per le elezioni quest’altr’anno" brontolò una sera mentre si accendeva l’ennesima sigaretta. Perché questo mestiere ti entra nel sangue ed è difficile farne a meno. Specie quando sei cresciuto in una redazione, come quella del Carlino Ravenna degli anni 90 e 2000, stimata e temuta per la sua solidità e competenza. Erano gli anni ’eroici’ del giornalismo quelli, quando con l’arrivo in città di altri quotidiani bisognava dare il 120%, e tutta la redazione non si tirò indietro. E così è giusto che, nell’articolo a fianco, siano due suoi colleghi di quei giorni a ricordarlo. Marcello, un giornalista competente e imbattibile nei temi di economia ed ambiente, un uomo dal carattere mite ma capace di infiammarsi in un attimo. Era sempre un passo più avanti degli altri. E purtroppo è stato così anche questa volta.

Andrea Degidi