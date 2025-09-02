Marcia in moto per la pace. L’iniziativa di Avis e Guzzi club

Dopo sette anni dall’ultima edizione torna ‘In moto per uno straccio di Pace - in sella per la vita’ una marcia su due ruote "Per dire no alla guerra e a ogni forma di violenza, per difendere il valore della vita e sensibilizzare alla sicurezza sulle strade". A coordinare l’iniziativa Avis Motorsport di Forlì, in collaborazione con il Guzzi club di Ravenna, fondatore storico dell’evento. Si comincia sabato 6 settembre dalle 10 alle 19 nella Darsena di città dove si terranno le operazioni di accreditamento dei pre-iscritti e la registrazione di nuove iscrizioni. Domenica si entrerà nel vivo con la partenza del corteo da Sant’Apollinare in Classe.

Il ritrovo è alle 6 per la colazione e si partirà alle 7.30 dopo il cerimoniale. La tappa successiva sarà Sansepolcro mentre l’arrivo è previsto ad Assisi alle ore 11.15. Si proseguirà con il pranzo e la tappa a Città di Castello mentre la tappa finale sarà Cesena. La quota d’iscrizione è di 40 euro, il ricavato sarà devoluto ai progetti dell’Istituto Serafico di Assisi che assiste e tutela persone con disabilità complesse. All’Istituto sarà anche donato un mosaico che rappresenta uno scudo di pace con la caratteristica goccia rossa di Avis. La giornata è resa possibile da una vasta rete di volontari e operatori della pubblica assistenza, dalle diocesi nonché dalla polizia stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco che garantiranno la sicurezza in strada.

"Gli anni scorsi arrivammo a 450 moto con un corteo lungo circa 5 chilometri, lo sforzo organizzativo è notevole. La prima edizione fu nel 2002, contro le guerre e in risposta alla violenza degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Le guerre ci sono ancora e per questo bisogna lavorare ancora tanto" ricorda il presidente del Guzzi club di Ravenna. I gruppi Avis di Forlì e Ravenna e il Motorsport dichiarano: "Vogliamo farci conoscere e diffondere il messaggio che c’è sempre bisogno di sangue e plasma, gli unici ‘farmaci’ che non siamo in grado di riprodurre artificialmente. I valori di solidarietà e pace sono fondanti dell’associazione, il nostro motto è ‘il sangue si dona, non si versa’". Hiba Alif, assessora alla pace, sottolinea: "Si tratta di un’iniziativa lodevole per il potente messaggio che porta con sé".

Valeria Bellante