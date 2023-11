Marcia per le donne nel ricordo di Ilenia Fabbri

In marcia per sensibilizzare la comunità e per animare il cambiamento nel contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa, a cui parteciperanno numerose associazioni del territorio che hanno aderito al corteo organizzato da ‘Break the Silence’ si svolgerà a Faenza nel pomeriggio di domani, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione avrà inizio alle 15 dal Giardino di Ilenia, l’area verde di via Corbara intitolata alla memoria di Ilenia Fabbri assassinata a Faenza il 6 febbraio del 2021 per mano di un sicario su mandato dell’ex marito della donna. Nel luogo in cui è stata posizionata la panchina rossa prima del corteo si terrà ‘un minuto di rumore’ l’iniziativa per non restare in silenzio di fronte ai fatti che riguardano la violenza di genere, e per gridare ‘no’ alla strage che purtroppo ha visto come ultimo caso di cronaca, tra le centinaia che ogni anno si consumano in Italia, il femminicidio di Giulia Cecchettin. Non a caso nel manifesto della marcia che si svolgerà a Faenza spiccano in rosso su bianco le parole "Bruciamo tutto" tratto dalla lettera pubblicata sugli organi di stampa e firmata da Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Parole che animano il moto di cambiamento che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il Paese e che vede coinvolte migliaia di realtà associative.

Per questo e in nome di tale cambiamento sono numerose le associazioni e le organizzazioni attive sul territorio che hanno aderito alla marcia di Faenza tra cui Sos Donna, Aula 21, Cral "A.Banzola", Prometeo, Fiori d’acciaio, Indipendent Poetry, Faenza Multietnica e GD. Altre ancora hanno confermato la partecipazione, così come altri cittadini individualmente prenderanno parte alla manifestazione. Il corteo arriverà in Piazza del Popolo alle 16,30 dove è previsto un breve momento di confronto.