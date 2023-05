Marco Diafaldi in lizza a Narni

Mentre a Faenza si entrerà in clima Niballo con la cerimonia deli Ceri, i cavalieri faentini vanno a caccia della seconda vittoria stagionale. A farlo sarà Marco Diafaldi, attuale primo fantino del Verde, che in questa seconda domenica di maggio, tenterà di ottenere la sua 21ª vittoria personale, a Narni, dove si disputerà la 55ª edizione della locale giostra. Il 36ennefaentino, che vanta già sei vittorie in questa contesa oltre a tre titoli di miglior cavaliere in campo, difenderà i colori del terziere S. Maria, assieme ad altri due fantini locali, Marco Bisonni e Tommaso Suadoni. Questi i suoi avversari, per Mezule: Cristiano Liti, Ernesto Wilmi Santirosi e Tommaso Finestra; per Fraporta, Mattia Zannori, Jacopo Rossi, e Luca Paterni, che ha corso una Bigorda a Faenza per il Rione Verde e che pochi giorni fa ha vinto l’edizione 2023 della Corsa all’anello storica, essendo stato bravo ad infilare, nel finale di gara l’anello più piccolo ed a battere il collega Wilmi Santirosi di Mezule al termine di un avvincente spareggio. La gara si potrà seguire in diretta via facebook.