Marco Gardini ricevuto in Comune

Il Natale è un’occasione di incontro per i cittadini di Bagnacavallo che vivono all’estero e che itornano per far visita alle famiglie. Lo è stato anche per Marco Gardini, rientrato dalla Germania assieme alla compagna Irene: nei giorni scorsi sono stati ricevuti in municipio, nell’ambito del progetto ’Bagnacavallo nel mondo’, dalla sindaca Eleonora Proni, dalla vicesindaca Ada Sangiorgi e dalla presidente dell’associazione Amici di Neresheim, Gabriella Foschini, accompagnata da Renza Matteucci. Gardini, 32enne, ha raccontato della sua esperienza in Germania, a Francoforte, dove si è trasferito poco più di un anno fa assieme alla compagna. Entrambi lavorano: lui come informatico in una grande azienda internazionale, lei come architetto in uno studio tedesco.

"Abbiamo scelto di trasferirci perché in Italia vedevamo poche prospettive per le nostre professioni – ha spiegato Marco. – Inizialmente avevamo scelto la Gran Bretagna, ma la Brexit ci ha fatto cambiare idea".

"Abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza in Germania, i tedeschi si sono dimostrati da subito ben disposti nei nostri confronti e gli italiani sono molto apprezzati sia sul luogo di lavoro sia nella vita quotidiana. Per noi è stato come trasferirci in un’altra città italiana: l’Europa con le sue regole comuni rende la mobilità fra stati davvero facile: è una grande opportunità".