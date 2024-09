Marco Ghinassi morto nell’incidente in moto a Sant’Alberto (Ravenna): aveva 45 anni

Sant’Alberto (Ravenna), 15 settembre 2024 – Una domenica tragica sulle strade del Ravennate. In un tremendo incidente, verso le 18, in via degli Scariolanti, ha perso la vita un 45enne di Sant’Alberto, Marco Ghinassi.

L’incidente è avvenuto a circa 300 metri dalla rotonda della Statale, tra Ravenna e Casal Borsetti. Il 45enne, in sella alla sua moto, si è scontrato colpendo in modo violentissimo una Fiat Panda che stava uscendo da una strada laterale. La moto ha colpito l’auto nel lato conducente, all’altezza del motore: nell’impatto il motociclista è stato sbalzato a metri di distanza, la moto in parte è andata distrutta.

Il conducente della Panda, probabilmente di rientro da una giornata di caccia, è rimasto illeso. Sono stati subito chiamati i soccorsi: i sanitari hanno effettuato una disperata rianimazione del giovane, che è poi stato trasportato d’urgenza in elicottero al Bufalini. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi: il 45enne è morto poco dopo.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Marco Ghinassi lavorava a Ravenna. La sua grande passione erano le moto.

La precisazione

Sul Carlino di lunedì 16 è stata erroneamente pubblicata la foto di un omonimo. Ci scusiamo con le persone coinvolte e con i nostri lettori