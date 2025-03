Marco Santandrea ospite alla Residenza S. Umiltà

’La cultura ospite in Residenza’: incontri e storie della comunità. Proseguono gli appuntamenti della rassegna ’La cultura ospite in Residenza’, un calendario di iniziative organizzate dalla cooperativa In Cammino e dal Consorzio Blu. L’obiettivo è creare un ponte tra la comunità e le strutture residenziali per anziani, aprendo le porte di queste ultime e offrendo occasioni di incontro e scambio.

Sabato 15 marzo, alle 16 la Residenza Santa Umiltà di Faenza (via Cova 19) ospiterà Marco Santandrea, appassionato di storia locale e presidente dell’associazione La torre dell’orologio. Ideatore del format social Faenza in un minuto e autore di diverse pubblicazioni, Santandrea condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la storia della città, svelando aneddoti e mostrando fotografie d’epoca. L’evento sarà un’opportunità per conoscere da vicino la storia e le tradizioni di Faenza. Al termine dell’incontro, la cooperativa Botteghe e Mestieri offrirà un rinfresco con prodotti locali realizzati nei laboratori di via Ravegnana.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 21 marzo, ore 16 con Cristiano Cavina.

La Residenza Il Fontanone (viale Stradone 7) accoglierà lo scrittore Cristiano Cavina, che presenterà il suo ultimo romanzo, L’ananas no, un giallo ambientato in Romagna. Cavina leggerà alcuni brani del libro, raccontando il percorso che lo ha portato a cimentarsi con questo genere e a raccontare usi e modi di vivere del territorio. Dopo l’incontro, la cooperativa Botteghe e Mestieri offrirà un rinfresco con prodotti locali realizzati nei laboratori di via Ravegnana.

Per informazioni scrivere una mail a: medri.s@consorzioblu.org.