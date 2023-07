Marco Vichi e ‘Nulla si distrugge’ Il ritorno del commissario Bordelli

È Marco Vichi il protagonista degli incontri con l’autore di Russi, stasera alle 21.15 in piazza Dante (modera Francesca Benini), della rassegna ‘E...state con noi 2023’ organizzata dal Bar Centrale e LibriMi con il patrocinio del Comune di Russi e in collaborazione con Pro Loco Russi. Nato a Firenze, Vichi è autore di racconti, testi teatrali e romanzi, tra cui quelli della fortunata serie del commissario Bordelli. Stasera presenterà il libro ‘Nulla si distrugge’, ecco un po’ di trama...Siamo nel 1970 e il commissario Bordelli, ormai in pensione, può dedicarsi a un caso riaperto di recente, un’indagine mai risolta che lo tormenta da molti anni. Si tratta dell’assassinio del figlio di un noto fascista avvenuto nel 1947, che nel clima irrequieto del Dopoguerra era stato frettolosamente archiviato. Mentre, con l’aiuto del vice commissario, Bordelli scava nel passato alla ricerca della verità, sulla montagna pistoiese la Pubblica Sicurezza sta scandagliando il bosco in una frenetica lotta contro il tempo e una brutta faccenda tornerà alla luce.