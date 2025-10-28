Marcotulli, omaggio jazz a François Truffaut

Sarà un intenso omaggio a François Truffaut ad inaugurare, alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza, l’Emilia Romagna Festival TeatroMasiniMusica 2025/26, organizzato come sempre da Emilia Romagna Festival insieme al Comune di Faenza, in collaborazione con la scuola comunale di musica ’G. Sarti di Faenza, Accademia Perduta/Romagna Teatri, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Stasera protagonista sarà la grande pianista e compositrice jazz Rita Marcotulli, insieme a un eccezionale sestetto composto da Javier Girotto, Aurora Barbatelli, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e Vince Abbracciante, con cui guiderà il pubblico in un emozionante viaggio multimediale in onore di François Truffaut, il grande regista scomparso nel 1984.

Una perfetta sintonia fra cinema e musica, dove la magia e le inquietudini del regista francese sono tradotte in note dalla pianista romana fin dal 1998 con l’album ’The woman at next door’ (’La signora della porta accanto’, uno dei film più celebri del regista francese), registrato per l’etichetta francese Label Bleu. Poi l’etichetta ha chiuso e il disco non più reperibile. Così, nel 2009 Rita Marcotulli ha deciso di reincidere i brani, con la squadra di musicisti quasi immutata, mantenendo lo spirito originario del progetto.

La Marcotulli ha tradotto in musica il tema della fuga presente ne ’Il ragazzo selvaggio’, il tema della memoria e quelli legati ad un personaggio caratteristico come l’Antoine Doinel di ’Baci rubati’, la sua instabilità ricca di umanità e di una voglia di vivere particolare, fino a rielaborazioni di celebri temi di colonne sonore, come quella di ’400 colpi’.

Una voglia di mettersi in gioco, di provarsi, di correre il rischio della ricerca di una propria strada nel mondo, quel capitolo che nella performance ha il nome di The song of experience. Un dialogo equilibrato tra la musica e le scene di Truffaut, con la regia di Maria Teresa De Vito e un perfetto interplay tra il pianoforte di Rita Marcotulli, la fisarmonica di Vince Abbracciante, piena di pathos, l’energia della batteria di Roberto Gatto nei passaggi più hard-bop, la leggerezza di Aurora Barbatelli con la sua arpa celtica e la “voce”, i fiati di Javier Girotto a cui è affidata l’esposizione melodica.

Biglietti: primo settore 20 euro, secondo settore 16 euro, loggione 12 euro.