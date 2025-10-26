’Mare d’inverno’, ok alla nuove linee guida

La forte adesione degli stabilimenti balneari al progetto cervese ‘Mare d’inverno’ e la numerosa partecipazione da parte di cittadini e turisti ha indotto la giunta ad approvare delle nuove linee guida per l’adesione degli stabilimenti. Nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere il turismo anche in autunno e primavera, in particolare da ottobre ad aprile, il progetto ha riscosso grande successo: sono una trentina gli stabilimenti balneari che offrono varie tipologie di eventi.

La giunta ha ritenuto di dover aggiornare le linee guida adottate nel 2015; esse faranno fronte a precise finalità turistiche, in particolare alla destagionalizzazione del turismo in autunno e inverno, alla valorizzazione del territorio attraverso la riqualificazione degli spazi del litorale, migliorando l’offerta di accoglienza e stimolando l’economia locale, oltre alla promozione di attività culturali, sportivi e di intrattenimento che sfruttino la costa anche quando non è balneabile.

Gli stabilimenti balneari possono svolgere attività di ristorazione e bar; attività che dovranno essere arricchite e integrate con iniziative di carattere ricreativo, culturale, ambientale, di spettacolo, ludico e turistico promozionale in linea con le finalità dell’iniziativa. Tutti gli stabilimenti che aderiranno all’iniziativa saranno legittimati da apposito provvedimento autorizzativo in materia di demanio marittimo, e quelli che necessiteranno di strutture aggiuntive, nuove, precarie, provvisorie e amovibili, funzionali alla realizzazione del programma del mare d’inverno, dovranno presentare al ServizioCultura-Turismo-Eventi apposita richiesta per manifestazione temporanea, alla quale seguirà specifica autorizzazione.

Saranno concesse massimo 30 giornate di manifestazioni, durante il periodo del mare d’inverno e per tali manifestazioni non potrà essere prevista una capienza superiore alle 200 persone. Le strutture temporanee ed amovibili potranno essere allestite per un massimo di 120 giorni per anno solare, salvo specifica autorizzazione paesaggistica che ne consente un termine più ampio fino a 180 giorni. "Vogliamo presentarci come città accogliente e aperta tutto l’anno, dove gli ospiti possono sempre trovare proposte di intrattenimento di qualità. Con le nuove linee guida abbiamo voluto garantire proprio questa qualità", sottolinea la giunta.