Mare e università, una tavola rotonda

Esperti e docenti Unibo si confronteranno in una tavola rotonda domani pomeriggio alle 17.30 presso la sede universitaria di Ingegneria in via Tombesi dall’Ova 55. La ricerca e le nuove sfide riguardanti lo studio del mare, lo sfruttamento sostenibile delle sue risorse e lo

sviluppo nel settore dell’economia blu saranno i temi oggetto dell’evento ‘Un tuffo nel mare dell’Università’.

La discussione, aperta a cittadinanza, studenti e professionisti, e moderata dalla giornalista Rai Tgr Ivana Delvino, coinvolgerà i professori Unibo Renata Archetti, ingegnere, Nadia Pinardi, oceanografa, Massimo Ponti, ecologo marino, Greta Tellarini, giurista, e l’ingegnere Roberto Nicolucci.

I mari e gli oceani sono motori dell’economia europea e presentano un potenziale di innovazione e crescita per il nostro paese che va affrontato con un approccio multidisciplinare; rivestono inoltre un ruolo importantissimo nel contrastare il cambiamento climatico, riuscendo ad assorbire il 93% del calore della terra e ad immagazzinare il 30% circa dell’anidride carbonica che si produce.

Le attività legate alla crescita blu spaziano dal turismo, allo sfruttamento di fonti di energie marine rinnovabili, alle applicazioni delle biotecnologie in ambito oceanico, alla produzione di cibo, alla navigazione che deve diventare sempre più green, attività che devono coesistere in un ambiente fragile per gli ecosistemi, e molto difficile ed aggressivo per la progettazione di infrastrutture.

Info e iscrizioni https://eventi.unibo.it/tuffo-dicam-2024/iscriviti-all-evento.