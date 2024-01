‘Mare libero’ contro i comuni di Cervia e Ravenna

Diffida formale ai Comuni di Ravenna e Cervia per chiedere il rispetto di quanto previsto dall’ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza nazionale ed europea e dichiarare cessate tutte le concessioni balneari che abbiano beneficiato di proroga, in quanto essa viola l’articolo 12 della Direttiva Bolkestein (oltre agli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) che subordinano l’affidamento a privati di attività di interesse transfrontaliero all’espletamento di una procedura selettiva (di una gara) aperta, trasparente e imparziale. E parallelo sgombero immediato di tutte le opere di facile rimozione. Il Coordinamento Nazionale Mare Libero ha trasmesso nei giorni scorsi la diffida a emanare i provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l’Edilizia e del Settore amministrativo competente conseguenti all’attuale mancanza di titoli per esercitare attività sul demanio marittimo.