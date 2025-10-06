Mareggiata a Ravenna, danni ingenti e polemiche. I bagnini: “Le dune vanno messe prima”

Ravenna, 6 ottobre 2025 – Sarebbero stati salvi, dicono i bagnini, se come l’anno scorso avessero potuto alzare le dune di sabbia dal primo ottobre. Invece, per ironia della sorte, l’autorizzazione comunale scatta proprio oggi, lunedì 6 ottobre — il giorno dopo la mareggiata che ieri mattina ha messo in ginocchio il litorale ravennate: stabilimenti sommersi, il mare che entra nei paesi, strade come canali. La perturbazione annunciata è arrivata puntuale e, seppur durata poche ore, ha lasciato il segno. Spinta da forti raffiche di bora, con onde che hanno superato il metro e venti centimetri sopra il livello medio del mare e venti fino a 80 chilometri orari, la mareggiata ha travolto passerelle, cabine, depositi e locali di servizio. Alle 11.30 l’acqua del mare è entrata in numerosi stabilimenti, sommergendo le zone centrali dei bagni e invadendo anche le strade e i cortili delle case vicine.

Le zone più colpite sono state Lido di Savio, Lido di Classe, Lido Adriano e Marina di Ravenna. Qui diversi stabilimenti — dal Moschito al Big Mama, dal Mocambo al Waimeya, dall’Oasi al Marinamore — si sono ritrovati con i pavimenti sommersi e fango ovunque. “Se avessero permesso di erigere la duna dal primo ottobre, come sempre, saremmo stati tutti salvi. Invece l’autorizzazione parte solo da domani. È una beffa”, commentano amari alcuni gestori.

A Lido di Dante il bagno del Passatore è finito sott’acqua, con operai al lavoro per tutta la giornata per liberarlo da acqua e melma, mentre a Lido Adriano il Sabbia d’Oro conta danni consistenti. “Io sono stato fortunato — racconta Riccardo De Zordo, del bagno Luana di Marina — perché con legni e mattoni ho improvvisato una barriera. Ho evitato il peggio, ma la sporcizia è tanta. Il Comune è stato presente, il sindaco Barattoni è venuto a vedere e i vigili del fuoco hanno usato le idrovore per svuotare i laghi d’acqua davanti ai nostri stabilimenti. Ma bisogna imparare: serve un permesso valido ogni anno dal primo ottobre, senza dover rifare la procedura ogni anno. Appena finita la stagione dobbiamo poterci mettere in sicurezza. Non c’era stata una mareggiata da sei mesi, ma si sapeva che prima o poi sarebbe arrivata”. Anche più a sud, tra Lido di Classe e Lido di Savio, il mare ha superato la linea di battigia, invadendo piazzali e magazzini.

Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna, parla di “disastro: danni in tutte le località balneari. L’allerta arancione ci aveva fatto prevedere una mareggiata, ma nessuno poteva immaginare una simile intensità: in un’ora il mare ha raggiunto tutte le strutture del litorale. In molti stabilimenti l’acqua è arrivata fino a un metro d’altezza, invadendo bar e cucine e distruggendo arredi, attrezzature, frigoriferi e vani tecnici”. Rustignoli stima un danno di due milioni di euro.