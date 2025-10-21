Mareggiate e pini, gli interventi: "Lavori per ripascimento e duna"

Maltempo, pini che cadono, mareggiate anticipate. Il sindaco Mattia Missiroli fa il punto sulle attività a difesa del territorio.

Sindaco, ci sono progetti contro l’erosione delle spiagge e l’ingressione marina? Effettivamente si può pensare a una soluzione più stabile e duratura dei ripascimenti annuali?

"Sì, sul nostro territorio sono già stati realizzati interventi molto concreti, e altri sono in fase di progettazione. E’ bene ricordare però che gli interventi di ripascimento e difesa della costa, cioè le azioni specifiche contro l’erosione, sono di competenza della Regione, con la quale il Comune mantiene un costante coordinamento per garantire la massima efficacia delle azioni di difesa e salvaguardia del nostro litorale. Sul lungomare di Milano Marittima, per esempio, è stato realizzato un progetto importante che prevede una barriera longitudinale costruita con gabbioni metallici riempiti di pietre e impermeabilizzati da una membrana in policarbonato. Questa struttura affianca la pista ciclopedonale e ha una funzione precisa: quella di frangionda, cioè di protezione rispetto alle mareggiate più intense. Abbiamo inoltre previsto un sistema di paratie mobili nei punti di accesso ai bagni, che sono quelli più vulnerabili in caso di ingressione marina. Durante le allerte meteo, quindi, queste paratie possono essere installate rapidamente per garantire la sicurezza delle persone e delle abitazioni. Per quanto riguarda invece il lungomare di Cervia, la riqualificazione è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici. L’obiettivo è quello di proseguire in continuità con quanto fatto a Milano Marittima, adottando soluzioni analoghe. La progettazione vera e propria partirà nei prossimi mesi".

Ci sono punti della costa che sono considerati più a rischio? Quanto spende il Comune per i ripascimenti?

"Per il 2025, il Comune ha approvato un intervento specifico denominato ’Realizzazione di ripascimenti e creazione di duna sabbiosa nel litorale comunale’, affidato a Hera in settembre. L’intervento prevede l’utilizzo di circa 4.200 metri cubi di sabbia, proveniente dall’impianto di vagliatura di Hera, che verrà impiegata per rafforzare la duna invernale di Milano Marittima nord e per il ripascimento dell’arenile. Il lavoro sarà svolto in coordinamento con la Cooperativa Bagnini. La sabbia verrà distribuita in cumuli organizzati in successione, così da favorire la formazione naturale di una barriera protettiva davanti agli stabilimenti balneari e alle abitazioni più esposte. I ripascimenti e le strategie di contrasto all’erosione e difesa della costa, invece, sono di competenza regionale".

Cervia quest’anno ha pagato un prezzo alto per i fenomeni meteo estremi: dopo il nubifragio del 24 agosto la ‘mappa digitale’ degli alberi è davvero un valido aiuto per individuare quelli malati?

"Sì, assolutamente. La mappa digitale del verde è uno strumento molto utile perché ci permette di avere una visione costante e aggiornata dello stato di salute degli alberi. Il sistema effettua una prima scansione tecnica, analizzando la struttura di ogni pianta e aiutandoci a stabilire le priorità di intervento in base al livello di rischio o di criticità. Non si limita solo a segnalare gli alberi potenzialmente malati o instabili, ma ci fornisce anche informazioni sui servizi ecosistemici che ogni albero offre — come l’assorbimento di CO2, l’ombreggiamento o la capacità di mitigare il calore — e sul rapporto con la viabilità e la sicurezza urbana. Tutti questi dati vengono aggiornati periodicamente. In questo modo possiamo anticipare gli interventi, pianificarli meglio e agire in modo mirato, riducendo i rischi e migliorando la gestione complessiva del nostro patrimonio verde. È uno strumento che unisce innovazione e tutela ambientale".

Alla lunga i pini andranno sostituiti dalle strade perché troppo fragili di fronte al meteo che cambia?

"Il tema della tenuta dei pini è molto attuale e complesso, soprattutto in un contesto climatico che sta cambiando rapidamente. Proprio per questo abbiamo chiesto alla Regione di istituire un tavolo tecnico-scientifico, che è stato accolto. Da questo percorso nascerà un piano strategico di gestione del verde urbano e pubblico, condiviso tra tutti i Comuni della costa. L’obiettivo è quello di gestire in modo sempre più consapevole e sostenibile il nostro patrimonio verde, trovando soluzioni nuove che tengano conto delle mutate condizioni climatiche, della sicurezza e del benessere degli alberi. È chiaro che ogni decisione verrà presa con grande attenzione: non vogliamo snaturare il nostro paesaggio, che è parte dell’identità di Cervia. Il pino è un simbolo del nostro territorio, e il nostro impegno è quello di tutelarlo, integrandolo con interventi che ne garantiscano la sicurezza e la convivenza con l’ambiente urbano".

Ilaria Bedeschi