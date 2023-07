Mareggiate invernali Ripristino delle difese

Due mareggiate, verificatesi lungo la costa ravennate il 22 novembre e il 5 dicembre 2022, hanno reso necessari degli interventi di ricostruzione e ripristino, approvati nelle scorse settimane dalla giunta con due delibere: una per la ricostruzione delle difese a protezione degli abitati lungo il litorale del comune di Ravenna e la seconda per il ripristino delle erosioni spondali nei lati nord e sud della foce del fiume Lamone, nel tratto a valle del ponte di viale Italia. Entrambi gli interventi fanno parte di un Piano di interventi urgenti di Protezione civile. Le aree interessate sono la località di Casalborsetti (circa 900 metri a sud e circa 450 a nord della foce del canale Destra Reno) e la località di Marina Romea Nord (circa 900 metri a sud e circa 300 a nord della foce del fiume Lamone) e la foce del fiume Lamone e zone limitrofe a nord e sud, poste nella porzione di territorio che si trova a nord del Porto Canale di Ravenna e a sud della foce del Fiume Reno.

"Rimettere in sicurezza il litorale – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – messo a dura prova dalle mareggiate di quest’inverno, è un intervento indispensabile. La difesa della costa è uno dei principali temi all’attenzione dell’amministrazione comunale e stiamo investendo molte risorse, grazie anche al supporto della Regione Emilia-Romagna, per contrastare i fenomeni erosivi generati da questi eventi eccezionali".

Il valore complessivo dei progetti è pari a 726 mila euro, così suddivisi: 600 mila euro per il primo intervento con cui si andrà ad aumentare la quota della spiaggia emersa, a ripristinare una sua adeguata pendenza, oltre alla ricostruzione dei fronti erosi dei corpi dunosi esistenti. Per la località di Casalborsetti i lavori riguardano: la ricostruzione della viminata di protezione del piede del corpo dunoso a sud del Canale Destra Reno; il dragaggio del materiale sabbioso presente a ridosso delle scogliere, per una profondità non superiore a 1,50 metri; e sua ridistribuzione sia a ricostruzione del profilo di spiaggia che a ripristino dei corpi dunosi presenti. Per la località di Marina Romea invece i lavori riguarderanno il dragaggio di materiale sabbioso dall’alveo della foce del fiume Lamone, il refluimento e ridistribuzione del materiale dragato sia a ricostruzione del profilo di spiaggia che a ripristino dei corpi dunosi presenti. Per quanto riguarda il secondo intervento, compreso nella seconda delibera e dal valore di 126 mila euro, si procederà ad aumentare la pendenza della difesa radente, dall’attuale 11 circa alla nuova pendenza di progetto pari all’12, attraverso la fornitura e posa in pera di masso calcareo di varie pezzature.