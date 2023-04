Marescotti e quel senso di Romagna

Paolo Casadio

Come sempre mi accade quando scompare una persona di cui percepisco la perdita, comincio a cercare in rete tutte le tracce lasciate: video, interviste, articoli, fotografie, libri, biografie.

Un modo per tenerla ancora stretta con quell’illusione d’immortalità rimandata dalle testimonianze che sopravvivono, quasi ne siano ricostruzioni olografiche, ma anche un modo per conoscerla – per quanto possibile – nel modo più completo e intimo che mi è dato.

Un modo, se si vuole, di trattenerla ancora, d’impedirle d’andarsene definitivamente ...