Marescotti, pittore inedito. I suoi quadri in mostra

Un aspetto inedito di Ivano Marescotti, quello che sarà esplorato grazie alla mostra organizzata a partire da sabato 23 marzo nella sua Villanova di Bagnacavallo. Il consiglio di zona e il circolo Arci Casablanca, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo, hanno deciso infatti di valorizzare un lato della personalità artistica dell’attore meno conosciuto ai più, legato alla pittura. Il percorso dal titolo ’Ivano Marescotti ...pittore’ proporrà un viaggio fra le opere pittoriche inedite che ne portano la firma del celebre attore morto nel marzo del 2023, conservate da privati, messe a disposizione dalla moglie Erika o salvate da un destino decisamente bizzarro se non poco onorevole. È il caso di un paio di loro, recuperate da Francesco Pilotti, co-fondatore del Mercatino della Solidarietà di Villanova, poco prima che finissero nel cassone del camion addetto alla raccolta dei rifiuti.

"È stato circa 20 anni fa – racconta Pilotti –. Stavo percorrendo in auto viale Dante quando intravedo, appoggiate all’esterno di un cassonetto della spazzatura, 7-8 cornici. Mi sono subito fermato a controllare e ho trovato, oltre alle cornici, cinque stampe anonime che ho messo in vendita nel mercatino e due quadri firmati da Marescotti. Si trattava di un disegno fatto con la biro che ritraeva un uomo e una donna all’interno di una stanza da letto in disordine, mentre l’altro era un acquerello dipinto nei colori del marrone sulla carta gialla da pacchi che delineava una figura femminile vestita. Ho prelevato entrambi i quadri – continua – e li ho appesi nel mio studio all’interno della casa museo in cui vivo e in cui ospito una collezione di oltre 300 quadri".

Circa sei anni fa, Pilotti fece vedere le immagini dei due quadri a Marescotti. "Erano datati 1974 – precisa Pilotti –. Significa che li ha realizzati quando aveva 28 anni ed era stato da poco assunto in Comune. Quando gli mostrai le foto che mi aveva chiesto, quasi non se ne ricordava". La mostra dedicata alle opere pittoriche di Marescotti sarà inaugurata il 23 marzo prossimo alle ore 11.30 all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova e sarà arricchita anche da foto di backstage e spettacoli conservati dalla moglie Erika. L’iniziativa sarà preceduta, alle ore 10.30 al podere Pantaleone, dall’inaugurazione di un pannello dedicato a Ivano ed Erika che li immortala seduti su una panchina mentre assaporano la dolcezza della campagna romagnola.

Monia Savioli