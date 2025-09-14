Margotti nuovo coordinatore del Pd Emilia-Romagna

Il segretario regionale del Partito Democratico, Luigi Tosiani, recentemente confermato alla guida del PD Emilia-Romagna, ha annunciato la nuova composizione della segreteria. Tra le principali novità, la nomina di Lorenzo Margotti, segretario comunale del PD di Ravenna, come coordinatore della segreteria regionale.

"La nuova segreteria – si legge nella nota – avrà il compito di accompagnare e rafforzare l’azione politica del partito nelle sfide che attendono l’Emilia-Romagna nei prossimi anni, dalla difesa e il potenziamento della sanità pubblica alla messa in sicurezza del territorio, oltre che quello di rafforzare l’organizzazione del partito regionale in vista delle elezioni politiche del 2027, con l’obiettivo di costruire un’alternativa all’attuale governo nazionale. La presenza del segretario cittadino rappresenta un segnale concreto di attenzione verso Ravenna e verso il ruolo che questo territorio è chiamato a svolgere nella dimensione regionale".

"Ringrazio Luigi Tosiani — afferma Lorenzo Margotti — per la fiducia e per l’opportunità di lavorare in questa squadra, nella quale entro con spirito di servizio e con la volontà di portare la voce della comunità ravennate. Con Tosiani abbiamo condiviso un percorso di lavoro nelle più recenti sfide elettorali: dalla vittoria che ha portato Michele de Pascale alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, fino alle elezioni amministrative di Ravenna che hanno visto l’elezione di Barattoni a sindaco. È un incarico che intendo vivere come occasione di ascolto e di confronto, per costruire insieme una politica capace di rispondere con serietà e concretezza alle esigenze delle persone, rafforzando il ruolo del Partito Democratico come forza inclusiva, unitaria e radicata nella società".

Nella foto Eleonora Proni e Lorenzo Margotti