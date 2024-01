Maria Angela, l’eterna maestra: "Insegnai greco ed ebraico ai bambini delle elementari"

Novantadue anni e lo spirito di quando, adolescente, andava a scuola in bicicletta sotto le bombe, di quando lei, Maria Angela Baroncelli, maestra neppure diciottenne, insegnava alle ‘serali’ secondo un proprio metodo strutturalista, di quando nel 1970, sull’onda dei movimenti di base alimentati dal Concilio Vaticano II e anche dal ‘68 che contestavano le gerarchie ecclesiastiche e la guerra nel Vietnam, aprì in via Corti alle Mura una ‘casa della Fraternità’ ispirata da Charles de Foucauld, unico rifugio all’epoca per ex carcerati, ex prostitute, ragazze madri. In quegli anni l’incontro con Giuseppe Dossetti, padre costituente poi religioso, lo studio profondo dell’ebraico biblico e di qui l’analisi, culturale e spirituale insieme, della Bibbia, il Vecchio testamento, nella sua lingua originale. Poi l’incontro e la collaborazione con il rabbino Luciano Meir Caro e l’avvio dell’insegnamento dell’ebraico biblico antico all’Università per adulti che prosegue tuttora.

Un impegno culturale, ma non solo, il suo…

"Naturalmente. Dalla comprensione del segno, della parola ebraica arcaica, che è la parola di Dio, si passa al contenuto e gli argomenti, non solo religiosi, sono centinaia. Vede, proprio nel 2023 mi è stato conferito il premio Camaldoli come riconoscimento dell’impegno mio e dell’Associazione ebraico-cristiana nel favorire il dialogo fra le due religioni".

Una lingua molto complessa, l’ebraico antico, mi par di capire…

"Una lingua che non ha regole, anzitutto e segni che acquistano significati molto diversi a seconda del contesto. Nulla a che vedere con la lingua israeliana di oggi. Per questo io non smetto mai di studiarla, di approfondirla anche con l’aiuto del rabbino di Ferrara Luciano Meier Caro con il quale da tempo organizzo conferenze in Romagna. Pensi che questa mia passione per la Bibbia e di conseguenza per l’ebraico nacque 70 anni fa…!" Nel dopoguerra, quindi.

"Fu l’arcivescovo di Ravenna Giacomo Lercaro a farmi scoprire la Bibbia, lui era un biblista, io frequentavo l’Azione cattolica, l’arcivescovado era pieno di ragazzi e ragazze, i giovani lo consideravano una guida, con la sua parola, con le sue azioni ispirava conversioni. Lì, nel ‘52, incontrai mio marito Emilio Molducci…Era stato lui, con Zaccagnini a fondare la Dc a Ravenna!"

Quando si sposò?

"Nel 1954, quando eravamo a insegnare a Villa Estense. Era maestro anche lui. Siamo rimasti là sei anni. E in quel periodo sono nate le prime due figlie, Laura e Claudia. Poi io nel 1960 vinsi il concorso e tornai a Ravenna, alla Pascoli, ed Emilio mi seguì… Io non ho mai rinunciato alle mie scelte, neanche a quei tempi…A Ravenna sono nati Pier Luigi, Chiara, Corrado e Livia che ha seguito le orme del padre in politica".

A questo punto mi racconti della sua infanzia.

"Se fosse oggi, sarei stata sul giornale come prima nata del 1932, era appena scoccata mezzanotte, prima di cinque figli. Il babbo, Corrado, era dipendente della società elettrica, la Ser poi Enel, la mamma, Eleonora Ancarani, era faentina. Dopo le elementari, le medie, in via di Roma, che poi vennero bombardate. Noi sfollammo alla chiusa di San Marco mentre la scuola si trasferì al Seminario e io tutti i giorni venivo in città in bicicletta. Da San Marco vedevo le bombe scendere sulla città, parte della casa era requisita dai tedeschi, ma io e il babbo di notte ascoltavamo Radio Londra. Paura, traumi? No!"

Concluse le medie?

"Magistrali, mi diplomai maestra a 17 anni, nel ‘49. E andai subito a insegnare ai corsi serali agli sfollati alloggiati nella ex caserma Garibaldi in via di Roma; la scuola era nel palazzo della Dc. Erano tutti molto attenti, dicevano anche che ero molto bella! Insegnavo anche religione e leggevo la Bibbia, un libro di grande cultura, stimolata da Lercaro: ecco come nasce tutto! Lercaro è stato il mio primo ‘maestro’. Eravamo un bel gruppo, fra i compagni c’erano il futuro avvocato Pierpaoli e il futuro giudice Casadei Monti. Un insegnamento anche di solidarietà quello di Lercaro: fra il ‘51 e il ‘52 diede ospitalità a tantissimi profughi dal Polesine alluvionato".

Dopo il ritorno a Ravenna da Villa Este lei avviò l’esperienza della Casa della Fraternità.

"Fu nell’ottobre del 1970. È necessaria una premessa…c’era stato il Sessantotto, le aperture del Concilio, erano sorti molti movimenti che contestavano la chiesa gerarchica. Nell’estate del 70 andai per un certo periodo a Spello, sul monte Subasio, in un eremo gestito da Carlo Carretto, che, in disaccordo con l’Azione Cattolica, aveva aderito alla congregazione religiosa dei Piccoli Fratelli di Gesù ispirata dalla figura di Charles de Foucauld. Al rientro a Ravenna presi in affitto una casa abbandonata in via Corti alle Mura e con le mie due figlie maggiori diedi vita alla nuova esperienza".

Come era organizzata?

"Eravamo un gruppo, molti i giovani, era quello che chiamo il ‘sottobosco della chiesa’ che veniva allo scoperto, contestava, passava all’azione, oltre che pregare. Ricordo che firmai un manifesto contro la guerra in Vietnam e la Dc protestò con mio marito. Fummo i primi volontari che davano un aiuto a chi aveva bisogno, ex carcerati, spogliarelliste, ragazze madri, tossicodipendenti. Molti venivano a mangiare a casa nostra…Organizzavamo concerti, raccoglievamo indumenti, ferro, per ricavare soldi per aiutare i missionari. Al sabato pomeriggio leggevamo la Bibbia".

In italiano o in ebraico?

"In italiano, all’epoca. Fu nel ‘72 che passai al testo in ebraico. Avevo avuto l’indicazione di rivolgermi a un grande studioso della Bibbia in lingua originale, Giuseppe Dossetti, e lo andai a incontrare a Monteveglio dove aveva dato vita alla comunità monastica ‘Piccola famiglia dell’Annunziata’. Mi fece comprendere come solo la lettura e la comprensione nella lingua originale, l’ebraico antico, fa dell’Antico Testamento, come poi il greco per il Nuovo, la fonte di un percorso spirituale altrimenti non raggiungibile".

E lei come ha imparato?

"Dossetti e altri avevano fatto una lunghissima esperienza nelle scuole rabbiniche in Israele e così nel 1980 cominciai a frequentare il corso di ebraico biblico avviato a Cesena da un diacono che aveva fatto quell’esperienza in Israele. Intanto dal ‘72 al 1980 mi ero dedicata allo studio del Nuovo Testamento in greco antico. Da allora non ho mai smesso di approfondire lo studio, grazie al rabbino Meir Caro, e nel frattempo ho cominciato a insegnarlo, con il mio metodo che si rifà allo strutturalismo".

Ovvero partire dal testo, dalla lettura del testo…

"Esattamente. Era il mio metodo di insegnamento alle elementari, metodo globale-naturale. Che poi è anche il metodo rabbinico per lo studio della Bibbia! Pensi che alle elementari, negli ultimi anni di professione, dall’Ottanta al 1985 ai bambini insegnavo anche greco ed ebraico".